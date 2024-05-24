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「廁」文化建構城市美學

【明報專訊】有誰會想到，着重實用功能、不被注目的公共廁所，也會成為城市美學一部分？電影《新活日常》拍下由安藤忠雄、隈研吾等多名建築師和設計師打造的東京特色公廁，它們在鏡頭下宛如一座座大型藝術品，一改大家對其髒亂、陰沉、臭氣熏天的印象，吸引世界各地遊客朝聖、打卡。將視線從東京放回我們身處的香港，換上不一樣的目光穿梭於大街小巷，原來我們身邊不乏具設計感的特色公廁，只是等待一雙好奇的眼睛，將它們發掘。

「彩色方格」點綴舊樓群：馬頭角道公廁及浴室

毗鄰牛棚藝術村，有座覆上紅、黃、藍格子的3層建築，單憑外貌，大概沒有人會聯想到這是公廁和公眾浴室。馬頭角道公廁及浴室在2022年完成翻新工程，新面貌在土瓜灣的一眾舊樓中尤其醒目。負責項目的建築署物業事務經理李寶賢指，建築物外形參考了荷蘭藝術家Piet Mondrian（1872-1944）的風格，希望透過設計活化舊區，令整個社區更有動感。

Mondrian是幾何形體派的藝術大師，他創作出的「方格畫」，由直線、矩形方格和三原色組成「形式之美」，畫面構成看似簡單，卻在色彩、比例上達到視覺上的平衡，和諧中帶活力。馬頭角道公廁及浴室可見其典型的紅黃藍方格，還巧妙地將原有的外牆窗戶和通風口化成黑色色塊，融入原本設計，帶來耳目一新感覺。公廁及浴室內部延續外牆鮮明色彩，在整體以白色為主調下為廁格門分別髹上深淺不一的橙色與藍色，營造色彩漸層效果。原有建築在1960年代建成，是次翻新加添無障礙設施，例如無障礙淋浴空間。

地址：九龍城道180號

典雅「四合院」：林村放馬莆公廁

放馬莆公廁位於大埔林村許願樹、林村天后廟附近，外形古色古香，仿瓦頂、四四方方的佈局，帶點北京四合院的影子。端看公廁細節，到處飾有中式傳統窗格花紋，其中應用得最多的是類似四合院中常見的窗格樣式「步步錦」，圖樣由橫豎線條組成幾何圖案，按一定規律排列、變化，看起來典雅又簡潔。洗手間外的標示牌特地將「男」、「女」二字融入紋樣，非常有心思。公廁在2021年翻新內部後，亦將此圖樣延伸至室內，讓整體設計更一致。公廁其中一個貼心位是在盡頭設置石椅，供遊人休息；坐在長椅上望向窗外，可細賞田園景色。香港廁所協會主席蘇金標指，雖然放馬莆公廁位處旅遊熱點，使用量高，但仍能保持環境乾淨，過去協會曾兩度頒發「最佳公廁」給這個洗手間。

地址：大埔林村放馬莆（林村天后廟旁）

天幕下的「單車展館」：大埔白石角公廁

大埔白石角公廁去年啟用後，即獲香港廁所協會頒發「最佳公廁金獎」，不但環境乾淨企理，公廁的設計和設施都令人耳目一新，甚至有網民大讚「像去了日本一樣」！

一改公廁以往予人陰沉的印象，甫進入白石角公廁，天花處的玻璃天幕將陽光灑下，引入充足自然光線，營造舒適感覺。白石角公廁的最大亮點，莫過於配合附近的單車徑，以單車為設計主題。建築師特意蒐集舊單車輪，將純白車輪裝飾在天幕下。廁格內亦可見不少心思，不單廁格門上的圖示是齒輪形狀，廁格背板上還展示不同年代的單車圖片和簡單文字介紹，如1960年代的「客家佬」品牌單車、1980年代的鳳凰牌單車，當然少不了為香港奪下兩面奧運單車獎牌的場地單車，有如一間單車展覽館！蘇金標到訪過多次，大讚洗手間環境乾淨，內裏設施智能化，如以AI監察室內空氣質素、天幕下的LED燈自動調節光暗，廁格內的免觸式垃圾桶、感應式冲廁設備等，更衛生、方便；另外還貼心地在公廁外增設飲水機、充電區，方便用家。

地址：大埔白石角海濱長廊（近科研路迴旋處）

簡約光影庭園：觀塘海濱道公園公廁

繁忙的觀塘工業區，車來車往，被觀塘繞道、一眾工廈包圍的海濱道公園，有如緩衝區一樣，引領遊人從工業區到海濱休憩。負責項目的建築署高級建築師温梓媛指，海濱道公園以都市庭園為設計構思：弧形草地、連綿不斷的木欄柵長椅，還有隨風搖曳的鳳凰木，希望可與自然和諧共存。

鳳凰木左右兩側的小型建築是男女洗手間，用料、設計上延續公園的自然元素。外牆採用一整片半透光玻璃磚牆，在日間帶入室外陽光，夜間透出暖色光源，就像伴行人歸家的小夜燈。室內設有天窗，幫忙將外面的環境與光線引入，同時節省用電；從廁格步出抬頭一看，一抹豔紅的鳳凰木從天窗透出，有如畫一樣，讓人心曠神怡。建築群立面所用的清水混凝土、木材從室外一直引伸至室內，洗手間內部可見木紋、水泥色調等元素，打造簡約、自然環境。設施方面，為了照顧不同用家需要，除了無障礙洗手間，還有家庭洗手間，讓家長可與小朋友一同使用；亦設有育嬰室，為媽媽提供寬敞又私密的空間為嬰兒換尿片、餵哺母乳。

地址：觀塘海濱道公園內（香港綠景NEO大廈旁）

「茅室」揚威亞洲：尖沙嘴梳士巴利花園公廁

在太空館、藝術館附近蹓躂，經過被綠色植物簇擁、以木條包圍的梳士巴利花園公廁，即使沒有迫切需要，也讓人忍不住入內參觀。由本地建築設計公司LAAB打造的公廁「茅室」，不單名字逗趣，設計也打破大家對公廁的想像，曾是日本、台灣等地多個設計獎得主，包括2018年日本Good Design Award。

茅室着重將自然環境引入洗手間內，先以木條刻劃外形，將其隱身綠意之下；然後藉磨砂玻璃，將自然光帶進室內，還在裏面種植綠色植物、播放潺潺流水聲與鳥鳴聲，讓遊人即使步入新空間，仍如置身公園中。「由於茅室位於尖沙嘴，為了加強廁所與所在地區的關係，我們加設兩張舊照，希望有部分設計可與周邊環境有關連。」LAAB共同創辦人及設計總監吳鎮麟分享，他們以馬賽克磚拼湊出1950、60年代的尖沙嘴景色，女廁牆身可見前九廣鐵路鐘樓和總站大樓，而男廁則是半島酒店主樓與舊式雙層巴士，沒想到這些幾乎已消失的景貌，竟然在洗手間內再現。廁格門後還有驚喜，每道門後都有插畫記錄着廁所的歷史發展，如「倒夜香」、「水槽式公廁」等，大玩「廁」文化！可惜此洗手間現正維修中，暫時停用。

地址：尖沙嘴梳士巴利花園（近香港藝術館）

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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