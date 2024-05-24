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高福全逾百藏品首曝光 清浮雕瓶 精美如立體書畫

【明報專訊】最近有拍賣行推出單一香港著名藏家高福全專場拍賣，展示半世紀從未曝光的中國藝術藏品，例如清乾隆年代的浮雕瓶，造型工整獨具匠心。此專場極具欣賞和學習價值，除藏品經長時間有系統整理、珍品來源有緒外，高氏清晰記錄的方法如蒐集方向、門類等也值得借鏡。藏家們可施展「吸星大法」，把其收藏方略作為己用，再以此品鑑其他同門類珍品，必定趣味無窮！

香港邦瀚斯即將舉行的「古韻涵芳——香港小雅之堂高福全藏中國藝術珍品」專場拍賣，展示高氏從1970年代中期開始的收藏之旅——一個跨越半個世紀、從未公開展示的珍藏成就。這次是「小雅之堂」系列的開篇，挑選逾百件藝術瑰寶，之後還陸續有來。

「小雅之堂」收藏堂主高福全（1916至2003）是港澳著名實業家，為慈善家高可寧（1878至1955）的第七子。高福全自幼受家庭薰陶，早年對字畫、詩文、戲曲、文玩及御瓷均甚有興趣和研究。由1970年代中期開始，他參與多個香港及倫敦拍賣行的競投活動，是每年春秋二季大小拍賣的常客，持續至1990年代初。「小雅之堂」的收藏寶蓄一直未嘗曝光或公開展出。

藏品涉獵新石器時代至民初

高福全收藏系列跨越歷史，上至新石器時代，下至民初洪憲時期，品類繁多，包括瓷、料、玉、漆、銅、竹器等。瓷器中以清代御瓷為骨幹，多件顏色釉器極具代表，如兩雍正款仿鈞釉渣鬥及乾隆款釉裏紅螭龍柄壺，暫未見相類款式。當中，高氏格外鍾愛寓意長壽的御瓷，他珍藏兩款乾隆粉彩浮雕「萬壽」及「百壽」尊，以及一對雍正書「福壽雙全」款之鬥彩「壽老」盤，都是難得一見。此外，他亦喜愛康雍乾朝堂款器，包括「致遠堂」、「彩華堂」、「浩然堂」及「慶宜堂」的珍寶。

藍色仿古尊 高雅簡潔

「小雅之堂」首次曝光的珍品以3款最為吸睛，當中兩款是清乾隆年代的瓶子。淡綠彩浮雕礬紅金彩萬壽八方瓶造型工整優美，每個面向比例接近，見證工匠高超技藝。觀眾可細賞其精巧細緻的浮雕紋飾，每分每寸圖案都是匠心。松石綠錦地浮雕金彩百壽琮式瓶也是一絕，表面的浮雕金彩壽字間的間距和空間分佈工整，有如一部立體書法作品。另一款爐鈞釉仿古尊則是清雍正年代的珍品，表面應用的藍色均勻，深淺變化自然適中，高雅脫俗，展現雍正皇帝崇尚簡潔的藝術風格。

標貼索引辨藏品 按主題陳列家中

高氏歷年收藏器物多達300多件，他把收藏命名「小雅之堂」，正突顯他欣賞清代鄭板橋「室雅何須大，花香不在多」的精神，亦反映出他低調謙讓的處世之道。拍賣行專家表示，每當高氏購得心儀珍品後，他都會按時序排列和整理，小心和詳細地記錄資料，例如拍賣目錄圖文資料、購入價格，再配以親手拍攝的彩色照片和收集的研究資料。每當他在拍賣場遇上或從收藏雜誌中發現類似珍品時，亦會在筆記中添加照片和註文作參考。他視收藏為研究項目，器物上都有按品類給予的編號，用標貼索引以作識別，整個檔案庫有條不紊，井然有序，相信只有充滿熱忱的藏家，才會花那麼多時間和心思建立龐大紀錄系統，沉浸在鑽研的樂趣之中。

高氏把藏品全數陳列在客廳的精美展櫃中，悉心按體量、釉色、主題等組合編排位置，更在標籤上親筆書寫器物的標題和附加資料，方便來訪親朋觀賞。他的幼子高世安曾憶述與父親分享收藏心得的點滴，稱被父親對中國歷史的熱誠和不懈鑽研，及致力保存文物的堅持感動。高世安從父親身上了解藏品的典故源流，以及當中的為人之道及處世哲理，終身受用。

同日第二場拍賣 賞御瓷黃花梨家具

邦瀚斯中國古董藝術部高級董事沈恩文表示，小雅之堂半世紀珍藏首次展出十分難得，藏品來源有緒，傳承紀錄清晰，是中國藝術愛好者與藏家參考的良機。拍賣行在拍賣當日（5月29日）下午安排另一個「中國瓷器及工藝精品」專場拍賣，展示逾200件珍寶，涵蓋清代御瓷、白玉精品、黃花梨家具，它們源自亞洲私人藏家購自1980至1990年代的收藏。

藏家們細賞高福全的珍藏，學習其品鑑心得後，可馬上在此專場「實習」所學。若藏家欣賞一款清乾隆年代的仿官釉六棱貫耳瓶，可按照每個面向考察其比例，會發現其一致和完美；之後可細看其表面，紋飾線條營造出網絡的效果，吸引藏家沿線條追蹤瓶身每個部分，這正是此品的玩味所在。另一個清乾隆年代的青花纏枝蓮紋賞瓶，觀察其造型時會發現瓶身和瓶頸完美接合，燒製難度極高，足見工藝超卓；細鑑其表面色彩和紋飾，青花纏枝紋精美生動，色彩鮮艷亮麗，予人精神的感覺。由外到內，先了解表面結構，再逐步發掘珍品背後的精神價值，是更有系統的品鑑方法。

古韻涵芳——香港小雅之堂

高福全藏中國藝術珍品單一藏家專場拍賣

日期及時間：5月29日上午11：00

另設網上拍賣專場，日期：即日至6月7日

中國瓷器及工藝精品拍賣

日期及時間：5月29日下午2：00

地點：香港邦瀚斯拍賣中心金鐘太古廣場一座20樓

查詢：www.bonhams.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：周淑樺

電郵：friday@mingpao.com

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