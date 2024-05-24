明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 設計

環境隱作「第三教師」 校園新設計 啟發教與學

【明報專訊】很久沒聽過學校的轉堂鐘聲。訪問中途，遇着午休時間，廣播音樂噹響，一群校服身影魚貫佔滿7樓的乒乓球桌，嘻嘻鬧鬧。那是校園改造工作室「第三教師」去年替馬鞍山崇真中學設計的多元活動中心，長形樓面附有劍擊館、健身室、音樂室、休息廊、平台花園。教與學只發生於人與人之間？瑞吉歐教育法（Reggio Emilia Approach）近百年前已倡議：學童的第一二教師為師長朋輩，第三教師即為環境——以此命名，工作室的理念不言自明。

傳統課室格局 難追STEM時代

「第三教師」創辦人之一黃澤源，建築系畢業，在則樓初次接觸校舍設計後，覺得這類項目比住宅、商廈更能發揮創意，與教育工作者朱子穎一拍即合，兩人遂於2017年成立工作室，聯手規劃、改裝不同的室內外校園。把「環境」視作教育角色，瑞吉歐教育法所見的空間不止被動供給桌椅黑板等硬件，更主動灌輸一套一套學習模式。黃澤源拿近年流行的STEM為例，傳統課室格局已難以追上這門結合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics），且着眼自主學習、創新、解難、協作軟能力的21世紀新學科，「STEM room很多時改建自電腦室。STEM講求一起討論、解難、展示成果，比如編程做循環回收的智能垃圾桶。以前那種排排坐、一人一機的學習方法太個人化了，所以會改成開放式、可移動的枱枱櫈櫈」。

投入600萬元將閒置天台翻整成活動中心，馬鞍山崇真中學校長嚴基柱明白「環境」是教法一種，「我覺得，這些專業設備能讓同學明白到，不是玩玩就算，學校希望他們成為專業人才」。閒時充當乒乓球桌區，該劍擊館的一條鋁合金比賽道、兩條圖案軟墊練習道，乃校隊正規使用的14米長劍道；而針對樓底較矮，擊劍容易刺爛天花燈箱的維護問題，校方亦與「第三教師」磋談，特製了網點透光的W形保護燈罩……諸種細節，表明了運動員培訓非空口白話。

無邊界圖書館 隨時享受閱讀

並非所有執教者都有如斯決心。「第三教師」接下30多個企劃以來，黃澤源觀察到，香港資助學校大多由政府撥款興建、修葺校舍，沒有專責物業管理部門，往往只能維持校舍的固舊功能，無法與時俱進。的確，協商設計、監督施工等過程麻煩重重，但「環境」潛藏的教化力量不容忽視。他和朱子穎籌組的漢師德萃學校「無邊界圖書館」（SCH-BRARY），在校門入口嵌入漂書閣，在禮堂、講台、校務處放置書櫃牆，正演示了空間規劃如何扭變教學模式，「以前書很矜貴，圖書館像金庫一樣藏起書本，怕同學偷書，但現在社會進步了，失竊情况少了，或能放開某些觀念。這個計劃裏，書本全放到外頭，小朋友在集隊、小息時皆可以享受閱讀」。這不僅僅解決了校舍窄小的容量難題，更逆向鼓勵學生「casual learning」，隨時隨地拿取學習資源。

看「第三教師」網站的設計分類，有趣地發現，STEM room佔最多，圖書館其次。這兩個空間功能隱然相扣，某程度上倒映了當今教育學趨勢：學習與實踐的路徑易移至電腦、平板、電話的網上世界，「書中自有黃金屋」的古遠說法似乎不再適切。黃澤源推測，各校圖書館紛紛改頭換面，乃因其作為一校知識象徵的存在最受挑戰，那些密麻麻擠滿一架一架的藏書庫顯得老化而過時；圖書館未至於被淘汰，卻急需改變其當世定位，譬如減少實體書數量，轉而打造舒適閱讀氣氛為重點，或者普及電子書、有聲書等等。沙田崇真學校的「純白圖書館」和三水同鄉會劉本章學校的「巴士圖書館」風格迥異，卻各有異趣：前者主色白淡，簡約美學，有面對面的梳化圓桌，有單獨一人的小椅，亦有供一班人圍攏分享的階梯座位；後者以該校輕度智障和自閉症學童喜愛的巴士為主題，模擬車廂環境，並設大小車輪卡位供不同體格的中小學同校生使用。黃澤源說，空間設計一般避免主題樂園式的陳設，免得落伍失效，但該校利用了學生對固定路線、規律時刻巴士的熱情，訓練其書類記憶，是特例。

天台變身觀星場 校園改造倡「共同創作」

至於稀見的改造細項，或是天台。記憶中，拾級而上的校園頂樓，不是長期鐵鏈鎖門，就是門後塞滿水缸喉管、太陽能板的大片閒置水泥地。黃澤源解釋，天台地面涉及防水層，牽連樓下層數的漏水滲水問題，部分改建須屋宇署批核，加上《教育條例》安全要求如護牆連金屬欄總高度不可少於2.5米等，活用這類戶外空間確有一定工程難度。但這恰是「第三教師」的專業所在，如他經手的基督教香港信義會宏信書院「星座學習場」，不用較易損耗的黏物料三元乙丙橡膠（EPDM）物料，轉用較強韌耐磨且能逐塊更換的熱塑性彈性體（TPE）物料扣板，同時充分考慮排水斜面及排水口結構，確保積水不會影響天台負重，終讓學生走出四面牆，能在教師陪同下瞭望高闊天穹星盤。

雖是校外人士，但校園設計師作為隱身的第三教師，必須擺甩「我為你好」的操控想法。這也是黃澤源強調的「共同創作」（co-create），「以前的設計思路很傳統，管理層由上而下地決策、做完就給用家，到最後才察覺不合適。現在這個年代，我們講究用家由下而上的參與，希望把學校、老師、學生的需要反映在設計上」。嚴校長提起的「設計思維」（design thinking），第一環其實已是同理心，小至枱頭燈光用黃色或白色，大至一整個休息場域是否應閒適如咖啡廳，那些改造項目都諮詢過學生的想法。想來，這樣的意識放在校園設計裏特別重要，畢竟，不論是中小學幼稚園、特殊學校、私立或公立學校，還是別類型的空間，「學校」這個權力場域本然相當封閉。沒有最理想的環境教學法，或許只有共同構建的共學校園生活。

文：吳騫桐

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞