環境隱作「第三教師」 校園新設計 啟發教與學

傳統課室格局 難追STEM時代

「第三教師」創辦人之一黃澤源，建築系畢業，在則樓初次接觸校舍設計後，覺得這類項目比住宅、商廈更能發揮創意，與教育工作者朱子穎一拍即合，兩人遂於2017年成立工作室，聯手規劃、改裝不同的室內外校園。把「環境」視作教育角色，瑞吉歐教育法所見的空間不止被動供給桌椅黑板等硬件，更主動灌輸一套一套學習模式。黃澤源拿近年流行的STEM為例，傳統課室格局已難以追上這門結合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics），且着眼自主學習、創新、解難、協作軟能力的21世紀新學科，「STEM room很多時改建自電腦室。STEM講求一起討論、解難、展示成果，比如編程做循環回收的智能垃圾桶。以前那種排排坐、一人一機的學習方法太個人化了，所以會改成開放式、可移動的枱枱櫈櫈」。

投入600萬元將閒置天台翻整成活動中心，馬鞍山崇真中學校長嚴基柱明白「環境」是教法一種，「我覺得，這些專業設備能讓同學明白到，不是玩玩就算，學校希望他們成為專業人才」。閒時充當乒乓球桌區，該劍擊館的一條鋁合金比賽道、兩條圖案軟墊練習道，乃校隊正規使用的14米長劍道；而針對樓底較矮，擊劍容易刺爛天花燈箱的維護問題，校方亦與「第三教師」磋談，特製了網點透光的W形保護燈罩……諸種細節，表明了運動員培訓非空口白話。

無邊界圖書館 隨時享受閱讀

並非所有執教者都有如斯決心。「第三教師」接下30多個企劃以來，黃澤源觀察到，香港資助學校大多由政府撥款興建、修葺校舍，沒有專責物業管理部門，往往只能維持校舍的固舊功能，無法與時俱進。的確，協商設計、監督施工等過程麻煩重重，但「環境」潛藏的教化力量不容忽視。他和朱子穎籌組的漢師德萃學校「無邊界圖書館」（SCH-BRARY），在校門入口嵌入漂書閣，在禮堂、講台、校務處放置書櫃牆，正演示了空間規劃如何扭變教學模式，「以前書很矜貴，圖書館像金庫一樣藏起書本，怕同學偷書，但現在社會進步了，失竊情况少了，或能放開某些觀念。這個計劃裏，書本全放到外頭，小朋友在集隊、小息時皆可以享受閱讀」。這不僅僅解決了校舍窄小的容量難題，更逆向鼓勵學生「casual learning」，隨時隨地拿取學習資源。

看「第三教師」網站的設計分類，有趣地發現，STEM room佔最多，圖書館其次。這兩個空間功能隱然相扣，某程度上倒映了當今教育學趨勢：學習與實踐的路徑易移至電腦、平板、電話的網上世界，「書中自有黃金屋」的古遠說法似乎不再適切。黃澤源推測，各校圖書館紛紛改頭換面，乃因其作為一校知識象徵的存在最受挑戰，那些密麻麻擠滿一架一架的藏書庫顯得老化而過時；圖書館未至於被淘汰，卻急需改變其當世定位，譬如減少實體書數量，轉而打造舒適閱讀氣氛為重點，或者普及電子書、有聲書等等。沙田崇真學校的「純白圖書館」和三水同鄉會劉本章學校的「巴士圖書館」風格迥異，卻各有異趣：前者主色白淡，簡約美學，有面對面的梳化圓桌，有單獨一人的小椅，亦有供一班人圍攏分享的階梯座位；後者以該校輕度智障和自閉症學童喜愛的巴士為主題，模擬車廂環境，並設大小車輪卡位供不同體格的中小學同校生使用。黃澤源說，空間設計一般避免主題樂園式的陳設，免得落伍失效，但該校利用了學生對固定路線、規律時刻巴士的熱情，訓練其書類記憶，是特例。

天台變身觀星場 校園改造倡「共同創作」

至於稀見的改造細項，或是天台。記憶中，拾級而上的校園頂樓，不是長期鐵鏈鎖門，就是門後塞滿水缸喉管、太陽能板的大片閒置水泥地。黃澤源解釋，天台地面涉及防水層，牽連樓下層數的漏水滲水問題，部分改建須屋宇署批核，加上《教育條例》安全要求如護牆連金屬欄總高度不可少於2.5米等，活用這類戶外空間確有一定工程難度。但這恰是「第三教師」的專業所在，如他經手的基督教香港信義會宏信書院「星座學習場」，不用較易損耗的黏物料三元乙丙橡膠（EPDM）物料，轉用較強韌耐磨且能逐塊更換的熱塑性彈性體（TPE）物料扣板，同時充分考慮排水斜面及排水口結構，確保積水不會影響天台負重，終讓學生走出四面牆，能在教師陪同下瞭望高闊天穹星盤。

雖是校外人士，但校園設計師作為隱身的第三教師，必須擺甩「我為你好」的操控想法。這也是黃澤源強調的「共同創作」（co-create），「以前的設計思路很傳統，管理層由上而下地決策、做完就給用家，到最後才察覺不合適。現在這個年代，我們講究用家由下而上的參與，希望把學校、老師、學生的需要反映在設計上」。嚴校長提起的「設計思維」（design thinking），第一環其實已是同理心，小至枱頭燈光用黃色或白色，大至一整個休息場域是否應閒適如咖啡廳，那些改造項目都諮詢過學生的想法。想來，這樣的意識放在校園設計裏特別重要，畢竟，不論是中小學幼稚園、特殊學校、私立或公立學校，還是別類型的空間，「學校」這個權力場域本然相當封閉。沒有最理想的環境教學法，或許只有共同構建的共學校園生活。

文：吳騫桐

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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