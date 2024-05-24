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你有多久沒坐上一艘小輪，安靜的放空？上周我跟你和Sampson坐上駛往荃灣西的渡輪，背景播着你選的歌，尤其是羅文那首《塵緣》，真是絕配。當駛過頭頂上的青馬大橋時，我想起了第一次去深井吃燒鵝。那時候和E的關係很冰冷，我帶着萬分不情願坐在車上，任由陳百強的聲音為我們開路，感覺像籠裏的黑鬃鵝任由大人們宰割。當時的我想，今天坐上幾十公里去吃同伴，我會因此下地獄嗎？這幾年，跟E的關係緩和了，我也會不禁去想，以後會因為小時候的無情和自我而下地獄？

有時，大海還真的單純地陪着我們，時而以變幻莫測的聲音回應我們，猶如一個無盡的浴缸，承載着生命中不能承受的種種。這讓我想起你上次寫到丘世文的《周日牀上》。曾經，我也非常迷戀丘先生的文字，但原來我跟你看到的世界是如此截然不同。在你眼裏，他的周日是如此簡單，好像空間裏只剩下他跟他的牀；但我看到的卻是煙霧瀰漫的房間，雜亂、復古，丘先生時而躺在牀上，時而跑到浴缸裏整理他躍動的思緒。我想像他是一位說話很快、幽默的先生，所以當我讀到你的解讀時，感到心頭一緊，原來住在你心裏的更像無力的「藍」先生。而我心裏住着的應該是心思散漫、無言的「黑」先生。

隨着小輪駛到荃灣西並沿着海峽循循駛回中環，我再次想起你說的變化。像每次創作都是我們觀照的契機，看得太清，我們可能就被自身的平庸蠶食，失去所愛；看不清，卻發現所謂的靈感都是用來逃避真相的虛詞。究竟要看見真實，我們除了需要勇氣、覺察力，還有什麼？

我多希望只要靜靜看海便能為我帶來所有答案。這樣，我們只要時常出海，甚至是行船便能找到活着的意義。此時，小輪早已回到中環，準備停泊。背景突然響起小孩子天真爛漫的笑聲，夾雜在父母的誘導聲中。我立刻想起他們，那對抱着孩子看海的年輕父母。不知他們跟孩子介紹的是怎樣的一片海？這幾年，身邊的人一一步入家庭的生活，我也一直思量，我需要孩子的生活嗎？理智告訴我，紛亂的世界、垂死的自然不需要更多人類，但作為創作者，我還是對這樣一個充滿未知、憧憬和掙扎的旅程感到好奇；我會幻想孩子第一次看海的驚歎和心動，倘若我拒絕參與這場遊戲，我是否在無形中剝奪了他／她／它的權利？

想不到，只是短短兩小時的船河，便從童年說到內心去。希望不會把你悶到，讀我的《周日船上》。謝謝你這程的歌單，好好聽，hope you had a good time too。

V

作者簡介：Ｖ，以藝伴活，以字生香。香言創辦人

文：蔡宛蓉

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