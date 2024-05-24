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【東京】黃牛黨奇聞（下）

【明報專訊】我看那場《祭GALA》本應於17:30開始。到了32分仍未有開場廣播，我跟其他人一樣望了望表開始擔心，沒留意到第一行正中區域已站了兩個職員。到了35分，職員由兩個增加到5個，周遭開始議論紛紛：一定是「本人確認」了。我的位置在最左邊大約13、14行，清楚看到該區域那幾個急得焦頭爛額的職員。延遲開演，萬萬不可啊！他們不停用手機或對講機向不同單位指示，而疑似引發問題的女性則一直坐着不動。身旁的㗎妹說了句：「哇，拉鋸戰。」

日本有一條「暴行法」，指「向他人身體行使非法的有形力量」。除了典型的踢打撞，非必要地碰觸他人身體例如抓手腕等，也會觸犯該條法律。對於場地職員「本人確認」的要求，該女性採取充耳不聞的態度，一直在玩電話。只要無證據，職員便沒有權力碰觸她、強行帶走她，以至保安進場也只能呆站原地，形成拉鋸戰。會場開始瀰漫古怪的氣氛。相對於香港馬上會出現的「母親你好」（請自行以相關字眼取代），日本人再不耐煩也不太會表現出來，只是一直在竊竊私語。

離開演已遲了近30分鐘時，迎來第一個轉捩點：會場突然響起即將開演的廣播，膠着的氣氛一下子被全場的「誒？！」聲刺破。原來大家這麼大反應，是以為響起廣播代表場地一方放棄，由得買黃牛的女性「粘り勝ち」，賴死唔走勝出。正當有人打算抗議時，會場又響起另一個廣播：休息15分鐘。混亂之中大家陸續上廁所、查看交通時間和討論這場拉鋸戰會點收科。我馬上點開X（舊稱Twitter），果不其然這件事上了日本熱門搜索第一。去完廁所，鬧劇迎來第二個轉捩點：警察來了。

似乎是場地職員報了警，打算在休息時間解決這場鬧劇。兩名警察跟八九個職員圍着該女子，但10分鐘過去依舊毫無動靜。我忍不住跟周圍的人一樣拿起望遠鏡看，警察蹲下來似乎在勸退該女子，卻沒有強行帶走她。我想起數年前的香港警察，完全不敢相信眼前的日本警察像對待燙手山芋。百無聊賴時我用望遠鏡望向見學席（藝能界人士觀劇的位置），看到一個非常出名的搞笑藝人也拿着望遠鏡看前方的警察騷動，幾乎令我噴笑出來。名人也逃不過無了期的等待，而且也會用望遠鏡！

18:45，不知道警察跟該女子說了什麼，她起身跟了警察走。全場歡呼聲跟掌聲不斷，我只覺得古怪，大概是2019年後對拍手有PTSD。根據日本法例，女子可被控「業務妨礙」；若查明門票是轉賣所得，更可被控「詐欺」，最高監禁10年。對於黃牛，很多追星族包括我，都抱有複雜的想法。回想上一篇提過的算式，用錢買快樂還是乖乖守規矩？事後網上也充滿因要趕車趕飛機而需中途離場的控訴。

不過一場鬧劇總算結束，3位主演很識做地，於開演前跟閉幕後走出來道歉，能在額外時間見到他們，也算賺到了。

作者簡介：喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

[開眼 大都會文藝誌]

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