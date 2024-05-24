明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【阿布扎比】Lala Rukh在黑暗中覓光

【明報專訊】最近常在想藝術家為何會畫抽象畫？是想與現實保持距離嗎？回想之前在此專欄提及過的抽象藝術家，比如Samia Halaby，或是Mona Saudi，她們的作品都是專注於形狀、顏色，或是物料的研究。而在現實生活中，她們皆十分關心政局及社會事件。Mona Saudi曾提到，因為現實太紛擾了——她曾經歷黎巴嫩內戰，所以在藝術創作時專注於自然的形態及石頭之中，讓她可短暫抽離現實。以創作療癒心靈，修補在現實生活中的不如意，可算是驅使藝術家創作的動力。因此藝術創作總是能反映人的內心世界。

周末去沙迦看了已開幕一段時間的Lala Rukh個展，名為Lala Rukh: In the Round。Lala Rukh（1948-2017）是巴基斯坦有名的女權倡導者，是Women's Action Forum的其中一名創辦人。她作為社會倡議者、教育者、藝術家，不論是創作還是教學手法，對後代影響尤深。她的作品極為簡約，時而抽象，而且十分「黑」，沒什麼顏色。大部分作品都是炭筆畫作、銀鹽印相、單線作品，或是運用簡單音軌營造出具空靈感的作品。我最深刻的是她一系列炭筆畫作Moonscape。簡單的線條，寥寥數筆，描繪了月光映照着海水的形態，反映了創作者對黑夜這意象的無限想像。有藝評者點出Lala Rukh以黑色為主的創作主軸，可能反映了她於1980年代所經歷的動盪時期，當時巴基斯坦社會充斥政治暴力。

緣於成長經歷，Lala Rukh對文化身分很是關注。她父親是All Pakistan Music Conference的創辦人，致力保存巴基斯坦的音樂遺產。自小受音樂薰陶，Lala Rukh以當代藝術創作模式，糅合對傳統、文化身分的反思，製作出錄像裝置作品Rupak（2016），當中包含一段音樂動畫投影，以及88張手繪圖。Lala Rukh與作曲人Sunny Justin合作編成的背景音樂，是一段用塔布拉鼓演奏的聲樂。在動畫中，酷似菱形的印度文字「qat」在黑色的背景跟隨節奏躍動，與樂曲互相呼應。觀者坐在寬敞的展場中，聽着簡單的節拍，在黑暗又抽離的空間感受藝術家以作品對文化身分的追尋。此外，與藝術家的個人經歷相關，同樣以表現節奏流動的作品有Heartscape（1997）。這件作品背負藝術家的無限悲痛，以創作回應母親離世前一刻的心電圖。藝術家用長達5米的原稿紙配以單色相片作品，與母親離世前的心電圖並置。原稿紙對藝術家來說是時間流動的印記，因為她經常以此記下音符及書寫。而色調不均的黑色相片，反映了藝術家流動的情緒。整件作品十分細緻，只是用上簡單的物料、線條及顏色，將失去至親的悲痛用最真切的方式表達。

展覽中亦展出Lala Rukh在1980年代為爭取女性權益而設計的一系列海報，另外還有多個檔案紀錄及紀錄片，記錄了例如1985年於內羅畢（Nairobi）舉行World Conference on Women的經過。當中節錄不同女性在社會上受到的不公對待。從不同檔案紀錄看來，Lala Rukh是一個有影響力、關心社會，為身邊人帶來溫暖的人。從她的藝術作品也恍似看到了她。在黑暗之中充滿未知，且總會伴隨着愁緒，只要正視及面對，總是會找到明亮的月光為我們帶路。Lala Rukh的作品似乎在提醒我們這一點。

作者簡介：游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究

文：鄧芷茵

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕Lala Rukh 巴基斯坦 抽象 沙迦 阿布扎比 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞