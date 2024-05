不不不！不知道！ 「小丑酷刑」逼迫思考

【明報專訊】「不、不、不。(No. No. No.)」,「我為我所做的感到抱歉。我不知道我為什麼這樣做。(I'm sorry for what I did. I don't know why I did it.)」,「大牛龜」電視機困着皮耶洛(Pierrot)小丑,他不賣笑,只在賣力道歉,不禁狐疑小丑為什麼要這樣做?美國藝術家布魯斯‧瑙曼(Bruce Nauman)擅長在作品營造壓迫感,逼得你喘不過氣,也逼着你思考。