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Friday Planner：打工仔本領

【明報專訊】記得有次到東京旅行，搭上一架滿員電車，夾在乘客之間動彈不得，感覺好不自在，但日本人早已對這種通勤模式習以為常。著名德國攝影師吳爾夫（Michael Wolf）拍過高密度的香港建築，也記錄過日本上班族的擠車情景。他在2010年起，連續4年，每年到下北澤站4星期，隔着車門玻璃捕捉乘客處身擠迫車廂的表情和肢體動作。照片中大多數人都是閉起雙眼，面無表情，難以察覺他們的情緒，反而從那貼近玻璃、繃緊的手指能感受到他們的不安和難受。Tokyo Compression系列的其中72張照片和8幅平版印刷來到了上環Flowers Gallery，照片在畫廊中橫向並排展示，驟眼看就似一列電車駛過。

法國和日本藝術家二人組合K-NARF & SHOKO創作的《「働き者」企劃》同樣記錄了上班族。「働き者」的意思是「有本領的勞動者」，藝術家組合2016年起用上3年收集過百幅不同階級的日本職人肖像，讚揚他們辛勤耕耘。照片必須在便攜式攝影背景下拍攝，再以K-NARF發明的獨特攝影冲印技術處理成「tape-o-graph」。計劃已擴展至米蘭、紐約、曼谷、台北等50個城市，今年3月，他們前來香港拍攝打工仔肖像，成品現於WKM Gallery展出。

除了搵餐飽飯，打工仔還有什麼理想可尋？香港話劇團藝術總監潘惠森自1990年代末創作了5部「昆蟲系列」劇作，以曱甴、蟋蟀、螞蟻等昆蟲為創作意象，描述小市民在社會掙扎求存的故事。20多年後，潘惠森重新打造「昆蟲系列」，編成新劇作《白湖映像》。周末走入劇場，跟隨少年尋找「白湖」，尋找工作以外的自身價值和人生意義。

#吳爾夫 #K_NARF_SHOKO #潘惠森

[開眼 藝述速遞]

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