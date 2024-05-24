Friday Planner：打工仔本領

法國和日本藝術家二人組合K-NARF & SHOKO創作的《「働き者」企劃》同樣記錄了上班族。「働き者」的意思是「有本領的勞動者」，藝術家組合2016年起用上3年收集過百幅不同階級的日本職人肖像，讚揚他們辛勤耕耘。照片必須在便攜式攝影背景下拍攝，再以K-NARF發明的獨特攝影冲印技術處理成「tape-o-graph」。計劃已擴展至米蘭、紐約、曼谷、台北等50個城市，今年3月，他們前來香港拍攝打工仔肖像，成品現於WKM Gallery展出。

除了搵餐飽飯，打工仔還有什麼理想可尋？香港話劇團藝術總監潘惠森自1990年代末創作了5部「昆蟲系列」劇作，以曱甴、蟋蟀、螞蟻等昆蟲為創作意象，描述小市民在社會掙扎求存的故事。20多年後，潘惠森重新打造「昆蟲系列」，編成新劇作《白湖映像》。周末走入劇場，跟隨少年尋找「白湖」，尋找工作以外的自身價值和人生意義。

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