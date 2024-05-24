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首屆莎劇節下月揭幕 經典新演繹 無言版《李爾王》全女班演出

【明報專訊】倫敦最近上演一齣以現代手法演繹的《羅密歐與茱麗葉》，「蜘蛛俠」Tom Holland及非裔演員Francesca Amewudah-Rivers飾演男女主角，惹來批評選角為政治正確而扭曲莎劇。同時間，劇場導演鄧樹榮正率領全女班的無言劇場《李爾王》巡演歐洲，他回應說：「每個地區，以至每個人都不斷找尋、確立及彰顯自己的身分。因為找到與別人的分別，自己才有存在的價值及意義。文化藝術也不例外。」《李爾王》6月初返回香港上演，開展首屆香港國際莎劇節，各地創作人如何詮釋經典？

鄧樹榮：靈魂無分性別種族

經典就要奉為圭臬，一字一句都不能改嗎？創作人反而看到經典存在許多演繹空間。鄧樹榮前後執導多部莎劇，《李爾王》則在2021年首演。他演繹下的《李爾王》變成全女班，刻意抽掉莎士比亞精警的對白，只以形體來表達。全女班演出，大部分是華人演員，他也意欲打破某種框架嗎？「我認為人的靈魂沒有性別及種族之分，你就是我的鏡子。人的肉身只是表象而已。《李爾王》以全女班演出首要目的就是彰顯這種信念。其次，天地由陰陽組成，今天世界的紛亂由於陽氣太重，需要多些陰性的力量平衡一下。」

《馬克白》全男班演 背景改薩丁尼亞島

這邊廂有全女班《李爾王》，那邊廂有全男班《馬克白》，還原伊利沙白時期全男班演出的莎劇傳統。意大利導演Alessandro Serra取材莎劇《馬克白》，創作同名舞台劇。Serra發覺意大利薩丁尼亞島（Sardinia）文化跟莎劇的氛圍極其相似，因此將背景由蘇格蘭搬到遠古的薩丁尼亞島，以薩丁尼亞語演出，並注入當地狂歡節元素。

薩丁尼亞島跟Serra息息相關，他曾在島上生活，薩丁尼亞語是他父親的語言，跟島上祖父母相處就會聽見，Serra卻形容為「野蠻的語言」，「一種刺耳、乾燥、尖銳的聲音，一種原始但令人難以置信的音樂語言」。儘管從小就聽得懂，但卻叫小時候的他害怕，甚至不敢說出來，「薩丁尼亞島的細節寫在我身上」。

2006年2月，Serra到該島巴爾巴吉亞（Barbagia）地區的狂歡節，聽回那令他害怕的聲音，發覺跟《馬克白》的悲劇命運不謀而合。蘇格蘭將軍馬克白聽從3名女巫的預言，稱他將成為蘇格蘭國王，於是暗殺國王鄧肯，自立為王。馬克白其後墮落成暴君，與夫人一同滅亡。在狂歡節裏，牛鈴、獸皮、號角等發出陰沉的聲音，人們戴上黑色面具，姿態、舞蹈和歌曲都異常激昂，狂歡之下不時見血。文化只是Serra的媒介，「我試着從作品中提取世界、歷史各個角落及人類靈魂中的普世元素」。

Serra不諱言，刪減或拆解莎劇，或將莎劇結合創作人的想法，有可能觸怒堅持純粹莎劇的支持者，惟他反諷說「他（莎士比亞）也沒發明什麼，他到處掠奪原料，然後創造了無與倫比的詩歌、戲劇、哲學傑作」，譬如莎劇《凱撒大帝》取材古希臘人普魯塔克（Plutarchus）的《比較列傳》（Parallel Lives）。

除了故事，也可以改變經典的表現方式，香港舞蹈團搬演意大利舞團imPerfect Dancers Company的舞作《馬克白夫人》；約克國際莎劇節總監Philip Parr改編《亨利五世》為獨腳戲。莎劇不止引起西方人興趣，韓國導演林亨澤改編悲劇《哈姆雷特》，創作難以定義悲劇、喜劇的《哈姆雷特_阿凡達》，改編動機來自荷李活電影《阿凡達》。

《哈姆雷特》結合《阿凡達》 有喜有悲

林亨澤表示，看過《阿凡達》後對結局非常失望，最後阿凡達透過戰爭來復興，戰爭恰是人類最方便的工具。後來有人告訴他，阿凡達在印度梵語的意思是神的化身，他便開始思考什麼是日常生活中的阿凡達，「我們每天都戴着面具來隱藏自己的真實身分。然而，我們（演員）別無選擇，只能在舞台上忠於自己，因為我們不能欺騙自己或觀眾」。《哈姆雷特_阿凡達》像是他自我探索的旅程，也呼應《哈姆雷特》的主題：「生存還是毁滅？（To be, or not to be?）」

劇作加入韓國小丑表演、印度傳統音樂和現代舞，因為林亨澤認為自身探索自我之旅貫穿印度精神文化、韓國藝術形式和當代脈絡。加入小丑表演自帶喜劇元素，林亨澤卻說：「悲劇和喜劇的差異取決於我們如何看待世界。我們常見的《哈姆雷特》是一部悲劇，而《哈姆雷特_阿凡達》則是哈姆雷特在喜劇中的轉世。我想將哈姆雷特從憂鬱中拯救出來，並將他轉世為一個充滿活力、生動的化身，以揭示真相。」

在《哈姆雷特_阿凡達》，小丑演員飾演哈姆雷特的叔父克勞迪（Claudius），當克勞迪殺害兄長以奪得王位，儘管演員表演得多滑稽，仍無法擺脫謀殺兄長的痛苦和真相，「悲劇揭示現實，而喜劇從另一個角度、以扭曲本質的方式揭示現實」。

香港國際莎劇節

日期：6月5至16日

詳情：bit.ly/3JET083

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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