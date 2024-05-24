【明報專訊】攝影師楊德銘今年在影相創作課遇上的學生，全都在千禧年代出生，也即是Y2K風格追溯的年份。他發現學生對尋找主題有困難，似乎沒有很想透過作品表達的事，需要導師給予信心，放膽去試。「看到他們有點迷惘。可能現在社會氣氛壓抑，讀新傳的學生，又即將畢業，現實上需要找工作，但又不想這麼快就開始工作，加上各自家庭問題，與朋友離別，疫情又令同學間關係沒那麼緊密，很多事情都是自己面對。」他鼓勵學生向內在尋找主題，如今次選出較能呈現Y2K面貌的作品，涵蓋感情、性別、成長和大學生活。
「其實他們有一種韌性，有方法排解confusion（困擾），未至於很灰。」楊德銘問這幾個同學，認為Y2K是什麼；有人說是大膽和自我，有的形容Y2K女性要strong（強大）而independent（獨立），也有人指當今世代成長伴隨網絡世界，少時間與朋友親身相處。楊說4份作品不一定最高分，但在視覺形式、資料蒐集、製作及呈現方法的結合下，能讓人看見力量。
（美藝客廳‧十四）
「客席策展人」簡介
楊德銘（Paul Yeung），自由攝影師，大學兼任講師及策展人。
文：明報藝文部
設計：賴雋旼
編輯：謝秋瑜
IG：@fridaymingpao
[開眼 文化特別版]
相關字詞﹕開眼