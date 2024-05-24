【明報專訊】攝影師楊德銘今年在影相創作課遇上的學生，全都在千禧年代出生，也即是Y2K風格追溯的年份。他發現學生對尋找主題有困難，似乎沒有很想透過作品表達的事，需要導師給予信心，放膽去試。「看到他們有點迷惘。可能現在社會氣氛壓抑，讀新傳的學生，又即將畢業，現實上需要找工作，但又不想這麼快就開始工作，加上各自家庭問題，與朋友離別，疫情又令同學間關係沒那麼緊密，很多事情都是自己面對。」他鼓勵學生向內在尋找主題，如今次選出較能呈現Y2K面貌的作品，涵蓋感情、性別、成長和大學生活。