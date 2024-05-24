明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

舊工廠活化 匯聚不同社群 首爾聖水洞引領快閃文化

【明報專訊】走入首爾聖水洞，乍看之下全是年輕面孔，雙雙或成群穿梭於潮牌與咖啡店之中。一幢幢舊工廠的外表，包裹着最新的流行文化，近年區內湧現快閃店與文化空間，一再證明聖水洞匯聚潮流的魅力。若年輕人是定義潮流的一大指標，其出沒地點大抵指向流行。活化空間與社群的互動，怎樣引領風潮？

【韓流內望系列一】

Instagram帳戶@seongsu_bible號稱「聖水洞教科書」，圖文並茂介紹區內咖啡店、快閃店與房地產等消息。帳戶由聖水洞居民Zelepark開設及管理，去年7月重新定位為網上地方雜誌，現已有11.3萬名追蹤者。身為聖水洞達人，Zelepark以兩個形容詞描述這日益蓬勃的社區：「時髦」（hip）、「舊與新」（old and new）。

每周平均50至70快閃店同時營運

與時代一同變遷的聖水洞，近兩年再有新文化進駐。快閃店成為新興推廣模式，Zelepark定期整理及發布名單，透露聖水洞每周平均高達50至70間快閃店同時營運，主辦方不限名牌或初創，更有著名K-pop團體舉辦限時展覽，吸引其國內外粉絲慕名而來。記者5月初到訪聖水洞，正好碰上男團BTS的Monochrome快閃展覽。Zelepark引述觀察：「放眼全球，聖水洞在（快閃店文化）這方面是非常領先的。」

獨特體驗 讓年輕人挖掘心愛品牌

紅黑包裝的辛辣麵為港人熟悉，其生產商、韓國食品公司農心4月中在聖水洞開設約一個月的快閃店，慶祝另一產品Chapagetti炸醬麵推出40周年。門外大批年輕人排隊，等候一嘗新鮮好玩的體驗活動。訪客可以享用網紅美食「即食辛辣麵炒飯」，又可重回炸醬麵初推出的1984年，於懷舊布景打卡留念。若完成指定活動，工作人員會贈送一包泡麵，或送出以塑膠包裝升級改造的小拉鏈袋。

上述精心設計正好說明Zelepark歸納的快閃店特點，一是讓訪客親身體驗產品概念，二是派發產品樣本，將體驗延續回家。他補充年輕人的特徵：「他們對於真正喜歡的事物會深入研究，例如『鐵粉』會深入研究其偶像；同樣地聖水洞的品牌吸引各式各樣的年輕人，他們會深入挖掘心愛品牌。」

空間夠大 室外巨大模型吸睛

農心快閃店內外設計恍似遊樂場，精美裝修現已人去樓空。聖水洞的快閃店普遍為期一周至一個月，展期短、流動度高，與流行文化一閃即逝的特性不謀而合。不過租期那麼短，為何業主願意租出？難道不怕找不到租戶？Zelepark說，現時許多快閃店正排着隊開張，業主不太擔心空間會空置。此外，快閃店的租金比長租貴得多，差距甚至高達5至10倍。

快閃店在香港並非新鮮事，各大品牌不時在商場開設攤位，只是規模遠遠不及聖水洞一幢幢的快閃店。在聖水洞，吸睛的室外裝飾很常見，記者走在演武場街，從遠處已可瞥見真露的巨型燒酒瓶模型。Zelepark在過往訪問提到，觀乎其他傳統旅遊熱點如汝矣島、江南、弘大等，它們均欠缺聖水洞昔日工業化遺產——動輒50坪（約1780平方呎）、100坪（約3560平方呎）以上的大型空間，這空間特點正是快閃店進駐的誘因。大量快閃店更形成漣漪效應，因為特意前來的遊人不會只去一處，而是一次過橫掃幾間。

舊建築低廉租金 「重新出發」

在朝鮮王朝（1392至1910年），聖水洞一帶平原乃軍事用地，皇帝會登上聖德亭視察士兵練武，對表現優良者予以獎勵。聖水洞的長巷「演武場街」，街名正正反映軍隊習武歷史。時至今日街上滿佈潮牌店、特色咖啡店與手工鞋工廠，由MZ世代（韓國泛指1981至2010年出生的人）遊客代替士兵「血拼」。

上世紀50至60年代，香港正經歷工業起飛，遠在首爾的聖水洞同樣演變成重工業區，是印刷廠、煉鋼廠、汽車修理廠等工廠落腳點。隨着工業式微，廠房遷離，低廉租金為空置建築物帶來新機遇。

現坐落演武場街的文化空間SFactory分為A至D幢，其中1幢大樓建於1971年，先後為製衣廠及煙盒廠房，其餘3幢前身則是健身室、宿舍和修車場。建築師李澔揆本來從事房地產發展，10年前看中這塊約3000坪（約10.7萬平方呎）土地的潛力，銳意將其發展成年輕設計師與初創企業的培育基地。SFactory標誌上的「ctrl + alt + del」以傳統電腦的重新開機功能，寓意租戶或參加者重新出發（reset）帶起新潮流。

活化舊工廠不易，李澔揆為取得安全許可，先後與13個政府部門交涉。舊建築缺乏抗地震設計，要重新改裝以符合要求，「我以為很簡單只是改變內在設計，但其實要大量資金投放在基礎建設」。建築期原定半年，最終耗費兩年才完成。

縱有同區咖啡館兼畫廊Daelim Changgo改裝舊倉庫的先例，SFactory算是位於聖水洞中心比較大型的空間，容讓有一定規模的活動如DJ派對、時裝秀舉行，其開幕日更舉辦了K-pop男團BIGBANG 10周年展覽。除此之外，SFactory為初創企業提供租金相宜的辦公室空間，目前B幢天台一端分別有美甲店、DJ公司、IT公司租用，另一端則是一間自助式韓燒餐廳。

Zelepark提到快閃店注重的「體驗」，李澔揆受訪時也有觸及。記者原本以為Z世代（泛指1997至2012年出生的人）從小接軌網絡世界，自然較習慣甚至偏好網購，李卻說「體驗」對產品銷售至關重要，「當然他們可以透過社交平台得到一些（產品）推薦，但這些年輕人現在想參與其中，想體驗品牌信息和文化」。因此他嘗試將SFactory打造成結合線上線下的平台，顧客可以前來親身接觸店主及產品，成為更忠實的追隨者。

SFactory旨在吸引潮人（hipsters）到訪，所指的不一定是年輕人，更重要是追隨新潮流、新事物的一群。李澔揆對SFactory租戶有一個特別要求：「社群（community）很重要，所以無論誰有興趣租用，都必須積極建設其社群。」目前現代百貨的新服裝品牌EQL租用A幢，「如果他們只想設立零售店，我可能會拒絕，但他們有意建立一個社群」。EQL定期舉辦派對或時裝秀，利用空間集結時尚中人。

SFactory的租戶來自不同文化領域，李澔揆說晚上到訪會看見C幢地下泊滿電單車，皆因車場由電單車愛好者租用，這個小社群每逢周末會駛往郊外賞景。這邊廂是時尚圈，那邊廂是車手圈，李澔揆相信截然不同的社群亦可彼此交流，終擴展成愈來愈大的社群，一同創造舊工廠外殼內的流行文化。

文：朱令筠

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞