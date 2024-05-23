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fashion news：大灣區青年設計師展創意

【明報專訊】聽了「粵港澳大灣區發展」口號多時，在大家關注的商貿領域合作中，還包括時尚產業的發展和交流。早前舉辦的「深圳時裝周2024秋冬系列」，設有青年毛織設計師大賽2024，當中9名入圍設計師超過一半為香港參賽者，突顯香港年輕設計師在時尚領域的創意與實力。

此比賽為香港特別行政區政府「創意香港」的主要贊助項目，並由毛織創新及設計協會（KIDS）主辦，與香港毛織出口廠商會、香港羊毛化纖針織業廠商會以及深圳市服裝行業協會攜手合辦，國際針織服飾製作經驗豐富的頂宜國際則為策略支持機構。毛織創新及設計協會自2008年成立以來，已舉辦多屆比賽，因近年香港與大灣區其他城市之間的交流日益頻繁，便將賽事擴展並加入大灣區內的參賽者。

入圍設計師與毛織廠家緊密合作

賽事於今年初公開招募18至35歲的大灣區青年設計師參加，1月份完成參賽招募與作品收集後，隨後於2月公布由評審團投票選出的入圍名單。9名入圍設計師隨後與毛織廠家緊密合作，並改進參賽作品的設計，經過數星期努力，製作出獨特的毛織作品。入圍設計師的設計豐富多元，有色彩斑斕的活潑款式，亦有知性低調風格的系列，水準令人喜出望外。今年9月4至7日，各入圍設計師將會於「香港國際時尚匯展CENTRESTAGE 2024」總決賽上再次亮相，並一決高下。此前入圍設計師還會透過商場與網店推廣，讓更多人欣賞到他們獨特的毛織作品。●

查詢：https://www.hktdc.com/event/centrestage/tc

文：溫兆明

相關字詞﹕深圳時裝周2024秋冬系列 粵港澳大灣區

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