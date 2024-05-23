star chic：Sydney Sweeney的穿衣品味 從金髮尤物到女強人形象

也許觀眾總覺得Sydney在成名作Euphoria中飾演的Cassie一角刻意賣弄驕人身材，「花瓶」角色算不上討好。但當看過改編自真人真事的電影Reality後，相信也會對Sydney另眼相看。她在戲中飾演因泄露選舉機密情報而被FBI逮捕的女子Reality Winner，那自然流露的演技，實在讓人覺得她演技突飛猛進。事實上，Sydney近年演繹了不少充滿挑戰的角色，不再只是那位性感的金髮美女，在即將上映的新戲Immaculate中，Sydney便會扮演修女，讓人期待。

Sydney除了靠演技「洗底」，其實還有銀幕以外「循序漸進」的衣著。還記得2022年她在荷李活嶄露頭角，依然保持深入民心的金髮尤物形象。那年她出席MTV Movie & TV Awards頒獎禮時，以Miu Miu低腰短裙配Crop Top造型亮相，豐滿的上圍幾乎「迫爆」剪裁貼身的短襯衫，一改品牌慵懶叛逆少女形象，Sydney偏偏卻又是Miu Miu代言人之一，似乎連Miuccia Prada也允許她的性感演繹。

紐約街頭以girlboss造型示人

隨着這兩年的戲路改變，Sydney逐漸收起驕人身材，例如曾穿上全黑色Versace拉鏈連身裙，造型低調成熟。早前，她在紐約街頭更被拍攝到以girlboss造型示人，上身穿著1980年代風格的男裝西裝褸，內襯絲質襯衫，而造型焦點則在下半身，配搭了一條閃亮的內褲，再襯以長至膝蓋的透明長襪，腳踏白色高跟鞋，吸引大眾目光投放在雙腿上，造型不失性感本色，卻又流露一股強大的氣場。●

WHO: Sydney Sweeney

WARDROBE: Brunello Cucinelli、Miu Miu、Versace

查詢：Brunello Cucinelli 2152 9105（中環店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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