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Life & Style

brand focus：Alain Paul芭蕾舞理念融入設計 身體與服裝對話

【明報專訊】時裝歷史有着很多受芭蕾舞啟發的設計，大多數看起來柔美優雅，卻甚少讓人想起「型格」兩個字。然而新進時裝設計師Alain Paul卻打破傳統限制，從小接受芭蕾舞訓練的他，充分了解舞蹈肢體語言，透過他的同名品牌，為身體和服裝之間建立了深層對話。

沉浸當代芭蕾舞 塑造藝術視角

外表俊美的Alain Paul小時候在香港成長，父親是法國人，母親是丹麥裔巴西人，在這種多元文化背景下，似乎為他的設計路向奠定基礎，他卻認為：「我對當代芭蕾舞的沉浸，才真正塑造出我的藝術視角。」

Alain Paul從小在法國Opéra École National Supérieur de Danse de Marseille學院接受舞蹈訓練，令他對動作、姿勢和肢體語言有着深刻的理解，對他而言，芭蕾舞不僅是一個學科，也是他表達自己的語言。「它教會了我精確和優雅的重要。這些早期的舞蹈經驗，繼續影響我今天的設計美學，為我的作品注入優雅和活力。」從芭蕾舞轉向時尚，對他來說是個自然而然的過程，他表示：「從小時候起，我便開始為芭蕾舞表演創作造型，以服裝作為編舞的工具。這培養了我對服裝的熱情。」當他必須在兩者之間做出選擇時，Alain表示自己深受時裝設計吸引，「我對服裝和創作的熱愛，推動了我走上時裝設計之路」。Alain的當代芭蕾舞經驗，讓他對肢體語言的理解投射到設計中，擴大他的創意視野，因而創造出獨特的作品，並在2024年創立同名品牌，而本地時裝殿堂JOYCE也把他的服飾引進香港。

深受Demna、Virgil Abloh啟發

雖然Alain的創作靈感源自芭蕾舞，不過他筆下的設計並非那種柔美浪漫的風格，反而帶有一份街頭文化的「潮味」。原來他在時裝圈的第一份工作，便是在Vetements跟隨Demna Gvasalia。「Demna擅長玩弄刻板印象和細微差別，他教會了我如何挑戰傳統，將創新和個性融入設計。」在Demna的指導下，Alain意識到設計不僅僅是關於外觀，還關乎對社會、文化和身分的反思和詮釋。「我學會了與不同背景和觀點的人合作，我們共同創造出獨特且引人注目的設計作品，並將時尚界的傳統觀念推向新的極限。這段經歷讓我更加開放，並意識到設計的價值在於打破界限和突破舒適區。」

隨後Alain加入當年由Virgil Abloh帶領的Louis Vuitton男裝設計團隊。「Virgil以創新和包容而聞名，他總鼓勵我們挑戰傳統的時尚規範，擁抱多元的觀點和文化。他教會了我們如何以開放的心態思考，將不同的元素融合在一起，創造出具有獨特個性的設計。」Alain坦言：「Demna和Virgil Abloh都對我的設計師生涯帶來了深遠影響，他們的創新思維、對多元化的關注，以及擁有突破傳統的勇氣，都讓我堅守不受時代約束的傳統，同時以創新和開放的價值觀來解讀時尚。」

從舞者肢體語言汲取靈感

ALAINPAUL 2024春夏系列，啟發自美國舞蹈家Martha Graham於1930年代創作的經典作品Lamentation，當時她穿上從頭包覆到腳的管狀連身裙，對當時的美學文化及時裝界產生深遠影響，就連Mr. Yves Saint Laurent亦曾經多次透過時裝向這部經典作致敬。來到Alain的手中，他將芭蕾舞的理念融入設計中，對收身褲、收身連衣裙，甚至運動褲等經典輪廓，作解構和抽象的處理；亦從舞者的肢體語言汲取靈感，將其轉化為服飾的剪裁，例如肩膀和領口的雕塑線條，模仿舞者鎖骨的力量。他也將芭蕾舞對身體產生的變化影響納入設計中，例如特意在鞋頭位置加入呈方形的toe box，以反映舞者因長期接受訓練而導致腳部變形。

在系列中，可見丹寧服飾、皮革和絲緞禮服，聽起來互不相關，但當Alain將三者放在一起，卻沒有「違和感」。「我希望系列能夠呈現出一個平衡又多樣的衣櫥，當中的作品可互相襯托。每種材質和輪廓，都有自己獨特的魅力和特點，我將它們結合在一起，創造出一個結合丹寧的時尚感、皮革輪廓的個性，以及具備絲緞禮服的優雅的系列。」Alain認為：「這種平衡和多樣化，令設計更加豐富和有趣，同時也能夠滿足人們不同類型和喜好的需求。」●

查詢：JOYCE 2523 5944（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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