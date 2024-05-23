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showcase：「老虎」運動鞋米蘭時裝周現身 不對稱剪裁突顯「個性層次」

【明報專訊】提起Onitsuka Tiger這個來自日本的運動品牌，總會令人聯想到李小龍在其遺作《死亡遊戲》中的造型，當中那雙黃黑配色的Mexico 66運動鞋亦因而成為經典。品牌早在流行文化和潮流運動服中佔一席位，再走上時尚舞台就變得順理成章，其二○二四春夏季更是個令人驚喜的系列。

1949年，Onitsuka Tiger由創辦人鬼塚喜八郎於日本神戶創立，品牌名字取自其姓氏Onitsuka，Tiger則象徵力量和速度。品牌專注研發專業運動員所需的運動鞋，1960年代更積極於各大運動會如奧運中曝光，讓來自日本的Onitsuka Tiger成為世界各國運動選手喜愛的品牌。更不用說，因為李小龍在1978年公映的遺作《死亡遊戲》中穿上經典黃黑配色Mexico 66運動鞋，連帶令品牌成為流行文化圖騰，品牌亦因此在潮流運動服裝、鞋履領域佔有重要地位，進軍時尚界似乎是時間問題。

白色騷場配黃黑設計

因此自2011年起，Onitsuka Tiger與意大利設計師Andrea Pompilio合作，再到2017年正式委任其為品牌的創意總監，其間創作了多個演繹品牌理念又前衛時尚的系列，並分別於網上、東京和米蘭時裝周等發布。2024春夏季再次踏上米蘭的時尚舞台，系列名為Yellow Collection，全白的騷場放滿黃底黑字的紙袋及號碼牌於座位，即時令人聯想到李小龍的經典黃黑造型。

系列設計概念為「個性層次」（Personal Layered），多個造型採用多層不同布料——內搭上衣為親膚的棉質，穿在外的則為表面光滑且極具垂墜感的尼龍針織物料。剪裁方面有不對稱、亂褶和鏤空等效果，例如背心的側襬衩，連衣裙和T恤的鏤空、長度不一的設計，外層衣服的膊頭和腰間位置以束繩營造縐褶效果等，均令衣服輪廓變得更豐富和玩味。用色有黑、水泥灰和鼠尾草綠色，與鮮黃、淡黃、橙或藍色的花卉圖案形成強烈對比。服飾上的圖案亦大有來頭，是與日本紡織圖案品牌nowartt合作的設計，靈感源自構成世間萬物的4種元素：土、水、火、風。最後當然不能忽略Onitsuka Tiger的運動鞋，今季推出了多款高、低筒運動鞋和涼鞋。運動鞋面為塗層帆布，鞋底前部飾有加闊加厚的搶眼黃色橡膠；踝繫帶的厚底涼鞋則以納帕皮或天鵝絨製成，上腳效果甚為型格。●

文：溫兆明

模特兒：Tian（Primo）

化妝及髮型：Kennis Leung

editor's pick：亞洲年輕偶像 演繹日系時尚

Onitsuka Tiger登上米蘭時裝周日程，對品牌而言當然是個重大日子，受邀出席時裝騷的嘉賓亦分量十足，囊括各地名人明星和時尚KOL。不過論吸睛程度，以下3位當紅的亞洲年輕偶像最高，包括韓國人氣女團Twice的日本成員Momo、韓國3人男子樂團CNBLUE的成員姜敏赫，以及身高190厘米的泰國男神Dew Jirawat。他們各具個性，坐擁合共2000多萬IG粉絲的影響力對品牌尤為吸引。其中身為日裔藝人的Momo無論樣貌身材都長得極為標致，身穿橙色連身裙的她正正演繹Onitsuka Tiger推崇的日系時尚和現代創意。●

查詢：Onitsuka Tiger https://www.onitsukatiger.com.hk

編輯：陳淑安

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[Showcase]

相關字詞﹕Andrea Pompilio 米蘭時裝周 運動鞋 李小龍 死亡遊戲 Onitsuka Tiger

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