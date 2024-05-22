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第2屆Rimowa設計大獎 「減焦慮」背心奪魁

【明報專訊】第2屆Rimowa設計大獎去年12月揭幕，這個為期約半年、以「師徒制」賽事形式舉行的比賽，得到德國各地多所大學合作，難怪吸引學生尖子參加。比賽日前於柏林設計周圓滿結束，結果由結合傳統中醫學與現代科技，聲稱能紓緩焦慮的RO創新背心得到評審青睞成為冠軍！

為多方向發展鋪路

自被LVMH集團收購後，德國經典行李箱品牌Rimowa動作繁多，除了擴大旗下產品系列，更不時與潮流品牌聯乘合作，2022年更舉辦首屆「Rimowa設計大獎」。此舉無疑令人聯想到母公司的 LVMH Prize，除了提攜新生代、說好品牌背後的德國創意精神，同時也可預視品牌發展方向，不止是行李箱，為跨界發展鋪路。

第2屆設計大獎去年12月揭幕，今屆繼續以「流動性」（Mobility）為主題，鼓勵參賽者以天馬行空心態詮釋主題，同時反思流動對全球帶來的影響。到今年初，21名入圍準決賽參賽者跟設計界不同行業7位專家兼評審配對作賽。經「師父」60天指導後，最後有7個「徒弟」單位進入決賽，並在柏林設計周期間舉行頒獎典禮，公布本屆大獎冠軍和特別提名獎得主。

冠軍得主是憑研創出RO創新背心的Janne Kreimer，背心以TPU塗層尼龍布料製成，配備軟體機械人，可施加輕柔壓力刺激穴位。中醫理論中的穴位會因應每個人的體型、年齡和性別有所差異，Janne想到讓RO以身體掃描技術建立立體數碼模型，以精確定位，再利用演算法控制調整穴位距離。背心結合穴位按摩和深度壓力刺激，並透過刺激副交感神經系統，聲稱可以達到鎮靜效果，紓緩焦慮情緒，是中西醫學與科技結合的創作示範。Janne表示，RO是她首個綜合中醫方法的創作項目。「我發現以新的視角創作，結合不同知識解決遇到的困難，過程令我非常着迷，整個創作過程就是學以致用！」除了得到獎座肯定，冠軍得主也獲得2萬歐元（約169,425港元）獎金以作獎勵，另設1萬歐元（約84,713港元）特別提名獎，進身決賽的參加者則獲得5000歐元（約42,356港元）獎金，證明創意有價！●

時尚防衛裝置

特別提名獎得主是Daniela Lindenberga，來自SRH柏林應用科技大學的她有感德國仇恨犯罪個案有上升趨勢，在家品設計師Sebastian Herkner協助下，設計出外形時尚的IXO可攜帶裝置。它結合電筒、相機、收音咪、揚聲器和GPS定位追蹤器等，記錄各類社交互動，在使用者感到安全受威脅時，可即時向相關部門發出警報，錄音和錄影亦會自動儲存在使用者的流動裝置內，在需要時作為重要證據。

水道靈活浮台

在保時捷跑車設計總監Matthias Kulla帶領下，來自施瓦本格明德設計學院的Dominic Hahn和Franziska Dehm交出Float Mobility項目參賽。這是針對全球海平面上升問題、提高社會對安全和高效水路運輸的需求而設計的靈活浮動平台，以更簡單易操作的浮動平台，代替需豐富經驗才能操作的傳統船隻，相信項目適合居住在水道交匯城市的市民作為代步工具。

可變化共融酒吧

讓殘疾人士打破障礙融入社會，是來自薩爾美術學院的Luise Kempf和Dean Weigand的參賽作品主題，在建築師導師Regine Leibinger的引導下引伸成UN．NORM概念。這是個講求包容的設計，希望能在消費空間中容納有不同需要的社會群體。他倆特別設計方便輪椅使用者的酒吧，可按需要調動相關組件，令每個賓客都能享用同一個空間，讓不同能力的人聯繫交流，從而鼓勵大家自主出行。

預測腦癇頭套

跟冠軍得主同樣來自安哈爾特應用技術大學的Angelicka Barbie和Sarah Eckerlein，在the thing設計雜誌創辦人協助下，設計出協助腦癇患者應對日常生活的Epilepsense頭套裝置。裝置由安裝集成電極的網狀頭套組成，聲稱可用作測量腦電波，特別是主要引起腦癇的顳葉。裝置設有監測生命體徵的手環，聲稱能更準確地探測腦癇發作，監測患者的安全，難得頭套設計富未來感，為有需要人士帶來好消息。

α世代Hang On

Fengfan Yang是畢業於德國斯圖加特藝術學院的中國工業設計師，他得到Vitra設計博物館收藏及檔案部主管Susanne Graner作為導師，參賽作品是為公共空間而設、命名為Hang On的桌子系統。官方解說是「重新審視傳統桌子的複雜結構，並創造出一種嶄新的產品設計形式語言」，再看看圖片，大概是呼應拿手機、平板電腦長大的Z、α世代對桌子的需求吧。

出租手推車獎賞

在Braun傳訊總監Benjamin Wilson指導下，來自波茨坦應用科學大學的Jasmin Kappler和Pascal Schwientek設計了STROLLECT出租手推車積分獎勵計劃，概念與出租單車相似，每輛手推車也配備夾子，方便收集垃圾，使用者能輕鬆租用收集垃圾的設備，並於指定地點歸還。為鼓勵公眾一同收集廢物，其相關應用程式更會定期舉行各類社交聯誼活動，提高公眾對資源可持續發展的意識。

文：Joshua Wong

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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