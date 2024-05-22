首度加入電動元素 意式混能SUV突擊新車市場

油電並行 加速爽快

在Tonale之前，愛快未曾推出過純電或混能車，但面對新車電動化的大趨勢，車廠無可避免要行出第一步。今次來港的Tonale Hybrid，是一款配備了高效能渦輪增壓（turbo）引擎及小型電動摩打的混合動力型號，不同於以往出現於其他歐洲車廠型號的「輕混能」系統（mild hybrid system），Tonale的電動部分可以輸出足夠的扭力，在遇上擠塞慢車或短時間中速巡航時，能夠以純電模式驅動車輛前進。在油、電並行時，電動摩打亦可以與電油引擎高度配合，令加速過程比過往的「輕混能車」更為爽快，同時令耗油水平接近配置柴油引擎的同級車。

犧牲加速快感 換取耗油效率

「愛快車」一向予人加速狂野、操控矯捷的形象，不過Tonale Hybrid卻是一款加速感相對內斂的SUV，它的動力輸出特性與以往的愛快車有頗為明顯的分別：240Nm峰值扭力在低至1500rpm的低轉數區域已悉數輸出，而且一直維持至約5000rpm才見回落，這寬闊的最高扭力輸出區域雖然能夠令Tonale Hybrid為駕駛人持續提供足夠動力，完全不似一部只得1.5公升排氣量的小車，但也缺乏了駕駛舊時代愛快車不時需要催谷引擎至中高轉數區域，以令車子爽快加速所帶來的快感。簡單點說，Tonale Hybrid其實是一部被調校成注重引擎工作效率，駕駛感相對斯文，耗油表現遠比「舊愛快」合理，較切合日常駕駛需要的實用型車款。

保持靈敏操控

雖然引擎的爆發力及加速表現變得內斂，但Tonale Hybrid在懸掛系統的設定與調校依然保持了靈活、抓地能力強、反應快等優點，在同級車中，它的彎路行駛動態顯得十分矯捷，扭軚入彎後的轉向反應接近沒有一絲遲滯，操控感與駕駛樂趣遠勝其他同級SUV，更不用說被大幅過濾了軚感的純電動車。今次由代理提供的測試車，屬於車價最便宜的入門版本，雖然操控樂趣方面得分算高，但由於欠缺了車頂天窗、電動調節真皮座位等常見的高級設備，因此置身車廂或會感到若有所失，若然有額外預算，建議選購車價上調4萬元的豪華版本，那就更能享受到駕乘高級小型SUV帶來的滿足感。●

Alfa Romeo Tonale Hybrid規格

車型：5門5座位小型SUV

引擎：1469cc，直4，渦輪增壓+輕混能系統

馬力：160hp/5750rpm

扭力：240Nm/1500rpm

傳動：7前速自動（雙離合器）

驅動：前輪帶動

加速：0-100km/h，8.8秒

極速：212km/h

耗油：5.7L/100km（平均）

長闊高：4528×1835×1601mm

軸距：2636mm

車重：1525kg

售價：$429,000起

查詢：9749 4947

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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