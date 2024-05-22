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Food & Beverage

廚房說書人：台灣政府宴客吃什麼？

【明報專訊】賴清德在5月20日就職，不少國家都會派代表到台灣出席總統就職典禮，這也是台灣最重要的外交場合，那麼，他們又會拿什麼好菜式來宴請貴賓呢？執筆之際未知菜單，但這裏我們可以作個歷史回顧。

1949年，大陸變天，蔣介石和南京政府遷台，這些權貴把其飲食習慣也帶到台灣，並定義了隨後幾十年台灣的高檔飲食。台灣美食作家焦桐便說過：「台灣的飲食文化受老蔣影響深遠。」江浙菜是兩蔣的家鄉菜，當時也有「官菜」之稱。

台灣小吃虱目魚丸湯、碗粿宴客

在李登輝年代，台灣經濟已經起飛，財政寬裕，政府宴客菜式豐盛程度達到頂峰，都說「李登輝不但懂得吃，也很能吃」，每次宴客大都會有魚翅、鮑魚、龍蝦三道名貴菜式壓場，風味以粤菜為主。到陳水扁年代，民進黨首次上台執政，因民主化關係，阿扁宴客不再着重名貴菜式，魚翅和鮑魚更因保育原因而不再上桌，龍蝦和石斑，成了最高級菜式。阿扁自命「台灣之子」，政府宴客也由傳統中國風味，變成台灣本土風味和特色，他更是首位推動台灣小吃上宴客桌的總統，如虱目魚丸湯、碗粿等。

主張環保 飲食着重「食物里程」

馬英九上場後，宴客食材強調在地，他主張環保，飲食着重「食物里程」（food miles）以減少食材運輸距離，節能減碳。全部使用在地漁農產還有另一好處，便是支持當地漁農業，為漁農民打氣，當他們知道自己種植和捕獲東西，能夠上到大場面，當然與有榮焉，也可以為各縣市旅遊業起宣傳效果。在他的2012年總統就職宴上，共有8道菜式，包括鴻圖迎賓盤、山藥竹筍燉雞盅、客家桔醬龍蝦、樹子蒸石斑、飄香荷葉飯、水果盤、傳統甜湯、東方美人茶及手工綠豆椪，每人預算只有1600新台幣（約400港元），食材來自雲林、宜蘭、屏東、新竹、南投、彰化、九份等地，雨露均霑。

到了蔡英文，2016年總統就職宴的大方向跟馬類似，不同的反而是設宴地點，再非跟國民黨淵源深厚的圓山大飯店，改了去台北萬豪酒店。菜式若不包括前菜，也是8道：福爾摩沙之春（迎賓盤）、葱蒜蒸龍蝦、爐烤快樂豬、百合有機綠時蔬、樹子蒸龍膽、客家炒粄條、錦繡菊花雞湯、花園寶島繽紛盤（水果和甜點拼盤）。

兩份菜單結構十分相似，都有一個頭盤，湯都是雞湯，主菜都有一道龍蝦和一道蒸魚，蔡則多了一道烤豬，兩者都有一道主食，馬是荷葉飯，蔡是炒粄條，之後是水果和甜點。2020年因為新冠疫情正盛，蔡並沒有擺就職宴，有機會再跟大家談談今次賴清德以什麼宴客。●

文：蔡子強​（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Food & Beverage]

相關字詞﹕蔡子強 廚房說書人 賴清德 台灣

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