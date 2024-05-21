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副刊
Happy PaMa 教得樂 第502期

Happy Pa Ma

簡易廚房：豆卜蒸排骨+蜆蒸水蛋 省時孖寳

【明報專訊】記得女兒還小時，我每次在廚房煮晚飯，她都會「扭計」要我抱抱，有時更硬闖進廚房黏着我，想起來也很危險呢！也因為這樣，我每次煮飯都在極短時間內完成，竅門之一是善用「蒸煮方法」，讓我節省逗留在廚房的時間，有更多時間陪伴孩子。現今愈來愈多人注重健康，蒸煮方法亦漸受歡迎，因為它相對其他烹調方法少油少鹽。

忙碌的日子裏，「蒸煮」確是簡單方便的選擇，不過材料又要怎樣準備呢？平日中午，我會預先整理好所需材料，如切粒、醃製，再放在蒸碟內，到晚上就可以直接蒸煮。若用無火煮食的蒸爐，就更安全又節省時間，甚至能夠同一時間完成兩款餸菜，熱辣辣出爐，對家庭主婦來說確實是一個好幫手。

■麵醬豆卜蒸排骨

◆材料

排骨（飛排或腩排）300克、豆卜8粒

◆調味料

蒜蓉2茶匙、麵醬1湯羹、生抽1湯羹、麻油1茶匙、糖1茶匙、生粉1茶匙、水少許

◆做法

(1) 排骨洗乾淨，用調味料醃30分鐘

(2) 豆卜洗乾淨切半，鋪在碟上備用

(3) 將醃好的排骨放在豆卜上

(4) 用蒸爐100℃或隔水大火蒸18分鐘

■蜆蒸水蛋

◆材料

蜆半斤、蛋2隻、清雞湯200毫升、蒸魚豉油少許、葱花少許

◆做法

(1) 蜆用水加少許鹽浸住待吐沙

(2) 吐沙後刷乾淨蜆殼

(3) 燒一鍋熱水，水滾後放入蜆，開口後盛起放入蒸碟上備用

(4) 蛋加清雞湯撈勻，倒入放滿蜆的蒸碟內，用蒸爐100℃或以中大火隔水蒸10分鐘

(5) 蒸好加少許蒸魚豉油，灑上葱花

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第502期]

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