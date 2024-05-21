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副刊
Happy PaMa 教得樂 第502期

Happy Pa Ma

家庭有教：S.I.G. 啟發孩子英語潛能（三）

【明報專訊】上月第42屆香港電影金像獎，《填詞魂》勇奪「最佳原創電影歌曲獎」，歌曲是電影《填詞L》導演黃綺琳本人的經歷，可說是講述一個「失敗」的故事。主角羅穎詩（鍾雪瑩飾）追逐當填詞人的夢想，曾「迷信我有天賦被看見，努力成就我最暖一天」（《填詞魂》歌詞），正好反映「期望價值理論」（Expectancy-Value Theory）所指，學習動力源自對成功的期望，和相關工作任務的價值認同。

要追逐夢想，合適地制定目標（G：Goal-setting）相當重要。電影主角的長期目標是成為專業填詞人，短期目標包括學好填詞的竅門（魯sir的「0243」填詞法）。在英語學習上，家長要好好為孩子結合短期、長期目標，以持續激發孩子學習英語的動力。短期目標能讓孩子很快感受進步的喜悅，增加成功感，例如完成每日的語言小練習；長期目標則提供更大、具深遠影響的目標，例如在學年完結時，英文考試總分提高10分。過程中，家長要定期檢視目標進展並提供反饋，以調整學習策略和維持動力。至於如何推動更具深遠影響力的目標，就不妨跟孩子的身分認同綁定，成為「我會努力學英語」的好孩子（參考上回《S.I.G.（二）》。

訂合理目標 有成果要獎勵

此外，訂立實際而有效的目標，還要有以下3個C：

Concrete（具體）：訂立明確具體的目標，例如設定「每天學習5個與動物相關的英語單詞」，為孩子提供容易衡量的學習指標。

Clear（清晰）：想孩子做好、有進步，要清晰表達學習方法或獎勵。例如，要孩子每天將英文生字「讀一次、默一次、寫一次」，直至連續3天「讀默寫」都正確無誤；當累積10個生字無誤後，就可獲取獎勵，例如「多玩手機5分鐘」。

Capable（有能力）：目標應該既有挑戰，也在孩子能力範圍之內。目標過高或帶來過度挫敗感，過低則可能使孩子感到無聊。因此，為免影響孩子自信心，家長要平衡目前的語言水平學習速度。

香港教育大學兒童與家庭科學中心的「賽馬會『童步向前』英語學習計劃」，自2021年起在小學推動英語學習，承蒙賽馬會和教育界支持，將延伸至2028/29學年！計劃已經出版不同的小學習遊戲和教材，有興趣了解更多，可瀏覽以下網址：http://eduhk.hk/jcrise

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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