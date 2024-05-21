明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第502期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：「二份一遊樂場」動土禮

【明報專訊】翻查檔案，我們首次在《明報Happy Pama教得樂》「看得起遊戲」欄目向讀者介紹「二份一遊樂場」項目時，為2021年12月7日（重溫：https://shorturl.at/rBQU0）。光陰似箭，29個月後，又可與大家分享項目的一個重要里程碑！我們在發展局及海濱事務委員會的支持下，加上「夢想無界」基金及左滌江慈善信託基金的資助，於紅磡都市公園興建全港首個以冒險遊戲為主題的「夢想無界二份一遊樂場」，並在上月舉行動土禮。

遊樂場的概念是由智樂先行創造一半，其餘一半由小朋友接手，拼、合、加、減、合體或分拆；而在既簡單又隆重的動土儀式上，也特別邀請小朋友一同參與，貫徹由主題概念、場地設計佈局至遊戲模式，都有小朋友的份兒，展示兒童主導遊戲的項目核心。

孩子話事 料首年20萬人受惠

回想智樂推動冒險遊樂場的歷程，早於1999年在維多利亞公園的「歷險遊樂日」開始；在其後的不同計劃，也有加入冒險遊樂場的元素。至2020年1月， 為展現本地化的全新面貌，項目於卑路乍灣公園以期間限定形式重新登場，並命名為「二份一遊樂場」。往後的一年，活動分別於大埔區及中西區再辦，並由連續3個周末舉行延長至11天、以至長達1個月。於2022年12月至2023年12月，「二份一遊樂場」更首次登陸紅磡，並於一年內舉行不同的期間限定公開活動，包括定期舉辦遊戲活動、小型互動體驗站及社區為本的連串活動。

項目由過往期間限定之快閃模式，發展至定點落戶，全因智樂獲批以短期租約的模式，使用紅磡都市公園的部分用地，營運約2200平方米的遊樂空間。項目設計佈局分別為公共開放空間、戶外冒險遊樂空間及室內遊樂空間，務求讓小朋友在獨特兼具啟發的遊樂環境中，運用各種物資和材料，建構和創造好玩遊戲，體驗冒險挑戰、孩子話事、持續轉變的三大項目特色，以回應多變社會下的兒童發展需要。

「夢想無界二份一遊樂場」將有遊戲工作員駐場，支援兒童創設好玩空間，延伸更多遊戲；恆常開放的營運方式可吸引小朋友重複前來和持續參與。服務對象除了場地所處九龍城區的居民外，更擴展至全港小朋友及其家長，並為低收入家庭安排特選項目，有助參與者融入社區，培養歸屬感，預計首年的受惠人次達20萬。

誠意邀請您與我們一起，熱切期待2025年「夢想無界二份一遊樂場」的開幕！

文：周寶頤（智樂兒童遊樂協會服務總監）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第502期]

相關字詞﹕遊戲 遊樂場 名人KOL 親子筆陣 智樂兒童遊樂協會 看得起遊戲

上 / 下一篇新聞