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Happy PaMa 教得樂 第502期

Happy Pa Ma

親子百分百．父愛書香：親子共讀遊戲書的快樂分享

【明報專訊】今天，我想和大家分享從父親的角度來看，親子共讀遊戲書的感想。父母常常因為工作繁忙，而忽視了與孩子共度的寶貴時光。然而，透過閱讀遊戲書，家庭之間建立了一個特別的紐帶，同時增加了更多快樂。

遊戲書是一種特殊書籍，它結合了文字、圖片和互動元素，讓閱讀變得更有趣和有意義。對孩子來說，遊戲書可以激發他們的好奇心和想像力，培養閱讀興趣。而對父母來說，遊戲書是一個與孩子建立聯繫、共同成長的機會。

在我們的家庭中，有着各種不同類型的遊戲書，有些是故事書，裏面有精彩的故事情節和生動的插圖。透過閱讀這些故事書，我們可以一起探索不同的世界，進入各種奇妙的冒險。

遊戲書藏謎語迷宮 齊解難添默契

另外，有些遊戲書的互動更強，它們可能包含謎語、解謎遊戲或迷宮，需要我們一起動腦筋解決問題。這些遊戲書不僅激發孩子的智力，也培養他們的合作精神和解難能力。當我們一起面對挑戰，互相鼓勵，找到答案的時候，那種成就感是無法言喻的。

在與孩子共讀遊戲書的過程中，我們也建立了許多美好的回憶。我們會一起坐在沙發上，抱着遊戲書，一邊閱讀一邊交流。我會讓孩子先讀一部分，然後一起討論故事情節，或者猜測接下來會發生什麼。有時候，我們會爭先恐後地尋找遊戲書中的隱藏物品，解開謎題；有時會因應書中的要求，在一大片圖案中尋找適當的角色和道具，過程相當考眼力。這些共同的努力使我們的關係更加緊密，增加了親子互動，也為小朋友提供了不必看屏幕也能玩遊戲的機會。

透過親子共讀遊戲書，我們不僅獲得了更多的快樂，還培養了孩子的閱讀興趣和語言能力。他們從遊戲書中學到新的詞彙和表達方式，並且開始對閱讀產生興趣，這讓我非常欣慰，因為閱讀是一種無窮的寶藏，能夠激發孩子的創造力，保持好奇心和純真。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8–96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第502期]

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