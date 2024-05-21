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Happy PaMa 教得樂 第502期

Happy Pa Ma

荒失失在加家：學踏單車 暑假最佳活動

【明報專訊】臨近暑假，又要準備面對近兩個月的小朋友長假期，在加拿大Winnipeg很難像香港，把小朋友的暑假行程安排得密密麻麻，滿是補習及課外活動。香港有些家長更會選擇由大學或團體舉辦的夏令營填滿整個暑假，但要花費不少金錢才能做到。在Winnipeg未能用夏令營填滿暑假，又不想小朋友每天待在家中，我覺得最好還是為小朋友制訂一些目標，希望他們能在暑假中完成。今年我為小女制訂的暑假目標，就是要求她學懂踏單車。

青少年上學多以踏單車代步

大部分在Winnipeg長大的小朋友，小時候已經學懂踏單車，因為在他們16歲（法定能學習駕車的最低年齡）之前，除了巴士，便需要依靠單車、滑板等工具代步。雖然大部分學童在Grade 6或Grade 8之前都有免費的校車接送（視住址與學校距離及學校規定而有所不同），但到了Grade 9或以後便沒有免費校車，需要自行上學或由父母駕車接送，而踏單車是不少青少年上學的其中一個方法。

其實在上年暑假，我都試過教小女學習踏單車，不過在學習的過程中，發現她未能大膽發力去踩動腳踏，同時也未能完全掌握平衡感；加上她平時不好動，體能偏差，基本上踩20至30米已是極限，學不了一個小時更嚷着要回家休息，這令我深深感受到「父母很難教懂自己的子女學游泳」這個道理。

女兒無心學習 滿足於踏滑板車

記得有一次，我和女兒討論學懂踏單車的好處，希望她能認真學習，不過從她的角度來看，既然已懂得使用滑板車代步，為什麼要學懂踏單車？可笑的是她所指的滑板車，只是那種前二輪、後一輪的三輪滑板車，除了速度慢，也不適合她這個年紀使用，而且有時候和其他小朋友一起出去踏單車，她的三輪滑板車完全跟不上其他小朋友的速度。不過，就算我向她再三解釋，她也提不起興趣去學，實在是相當「難搞」。

回想當年，自己在中三、四的時候學懂踏單車，我小時候也是體能頗差的人，幸好身邊好友熱愛打籃球，由中二開始便被這名好友「拉」到籃球場，因此在學習踏單車時體能和平衡力也開始變好，才比較容易學會。反觀小女身邊的朋友，雖然有愛好運動者，但未出現一個能讓她一起去運動的好友，究竟她今年暑假能否達成目標，學懂踏單車？這在我心中仍存在問號。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第502期]

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