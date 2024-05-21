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副刊
Happy PaMa 教得樂 第502期

Happy Pa Ma

親子筆陣．玩創校長：留意子女使用通訊軟件

【明報專訊】幾乎每個香港家長都會為孩子配備一部可以上網的手機，這不僅是現代都市人的必需品，亦在父母與子女溝通上發揮着重要作用。特別是對於高小學生及中學生而言，放學後可能需要自己去補習班、課外活動班等，我們通常會給孩子一部手機，以便保持聯繫。此外，在現代社會中，大部分孩子的娛樂活動都集中在手機遊戲、觀看短片或與同學溝通，這已經成為必然的事情。

然而，我們仍然有必要密切留意孩子使用即時通訊軟件的情况。一個主要問題是，同學間或會互傳一些不良信息或圖片，影響心智發展，這一點大部分家長和教師都會想像得到；然而，根據我們的經驗和近期觀察，發現學生使用通訊軟件時還有其他情况，希望所有家長和教師都特別留意。

首先是群體發展，特別是高小和初中學生，他們喜歡按照自己的社交圈子建立不同的通訊群組，最初是讓朋友之間互相交流、交換功課資訊或分享玩樂心得等。惟隨着時間推移，群組可能會因為成員之間爭執，甚至是孤立某些學生，演變成一些學生被踢出群組或不允許加入的情况。被踢出的學生可能會另建一個群組，不允許其他人加入等。這樣可能會影響學生之間的友誼發展，甚至導致欺凌行為。

其次，我們最近發現一些學生收到了加入群組的邀請，群組標題通常是英文，如「Add everyone you know」等。我們發現，這些群組的發起人可能是一些外國陌生人，甚至是不法分子，利用孩子們推介給好友的心理，宣稱群組內會貼出有趣圖片及影片，並鼓勵將認識的人都加進來。結果，這些群組人數可能超過500、600人，其中混入了很多不同的人，有時甚至會發布色情圖片或不良言論。當部分小朋友看到其他人這樣做時，也會跟風加入，亂發圖片，而這時家長和教師就很難再插手干預了。

針對這些情况，有以下建議供家長和老師參考：

為孩子手機設定正確年齡：每種手機品牌都要求設定使用者年齡，有時家長為了方便，可能會用上自己的帳戶來設置手機，又或胡亂設定為已滿18歲，其實這非常危險，因為會繞過手機為未成年人設定的保護措施。

不能依賴保護軟件：別以為保護軟件可完全保障小朋友安全使用通訊軟件，因為壞人的招數層出不窮，今天你有軟件防止學生被拉入群組，明天卻未必阻止到全新的不良事件出現。我們建議家長要教導孩子，適當地向成年人匯報通訊軟件上的異樣。以我兒子為例，當他被同學拉入一些群組時，他很快就會與我分享這些群組的情况。我們會查看這些群組，教導他一旦被陌生人拉入與真實生活情境無關的群組時，就必須立即離開，以免受到不良影響。

對於學校，我們建議採取以下處理方式：

(1)在得到家長同意下，使用一個已經被拉入問題群組的學生帳戶，由訓導老師以英文發出警示，提醒如果群組中有本校學生或任何學生，由於該群組已經出現不尊重他人、色情等信息，建議立即離開群組。這樣可以提高學生的警惕。

(2)通知已知受影響學生的家長，讓他們在家中也關注孩子的情况。

(3)在早會或個別受影響班別等場合，正確引導學生如何使用通訊軟件，讓它回歸到本來與父母或同學合理溝通的功能。

在科技時代，新問題每天都會出現，父母、教師與孩子之間建立互信關係至關重要。當孩子發現問題或有疑惑時，能夠與成年人討論並一起面對和處理，這是陪伴孩子成長的基礎要素。我不反對學生使用即時通訊軟件，但是要謹慎使用。正如救護車一樣，它本來用來救人，雖然趕急時也可能造成交通事故，但我們不會因為偶爾的事故就阻止救護車的出現。讓學生學會正確使用和得到正確保障，才是我們要做最重要的事情。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

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[Happy PaMa 教得樂 第502期]

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