好去處：星洲親子王國踩入將軍澳 上太空爬火山 膽量大挑戰

文：顏燕雯

小模特兒：楊天智

在5月初開幕的Kiztopia將軍澳中心分店，以「太空」為主題，裝潢用上宇宙藍為主色系，四周佈滿各式各樣的星球裝飾，鼓勵小朋友自由探索。此店加入了多款全新遊戲體驗，例如緊貼科技發展的機械人競技及體感互動裝置、全新職業體驗包括農場和動物診所主題等，均是坊間比較少見。至於喜歡刺激的小朋友，更不能錯過那裏佔全場面積約三分之一的「Mojo Zone超巨型攀爬區」，除各式障礙遊戲，當中2條高速滑梯，連爸媽們都大呼好玩，加上遊樂場位於室內，無懼天氣影響，一家大小隨時都可出發尋找樂趣！

◆（一）超巨型攀爬區

．挑戰膽量（圖）

．乘坐橡皮艇（圖）

．攀爬區（圖）

◆（二）科技元素遊戲體驗

．推土機機械人（圖）

．非一般跳彈牀（圖）

．射門訓練場（圖）

．巨型銀色星球（圖）

．體感互動（圖）

◆（三）原創角色職業體驗

．小農夫（圖）

．治療小動物（圖）

◆（四）體力、腦力大考驗

．充氣彈牀（圖）

．砌積木（圖）

■INFO

Kiztopia香港將軍澳分店

營業時間：上午10:00至晚上8:00

入場收費：周一至五$158/60分鐘、周六日及公眾假期$208/60分鐘

（包1位12歲或以下小童及1位滿18歲成人免費陪同入場）

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G35

購票：kiztopia.com.hk

查詢：2891 2037、2891 2038、6936 4663（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第502期]