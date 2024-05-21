家家有禮：弦樂融匯中西 樂韻慶回歸

是次音樂會將包括3首著名中西曲目：中國知名作曲家朱踐耳的《節日序曲》結合西洋奏鳴曲式的結構與中國音樂，營造出強烈的民族節慶氛圍，樂曲分外歡悅；柴可夫斯基的《C大調弦樂小夜曲》則浪漫柔情，由4個樂章組成的曲目呈現了不同的情感和風格；挑戰度十足的貝多芬《D大調小提琴協奏曲》，將由姚珏帶同名貴的斯特拉迪瓦里（Stradivarius）小提琴獨奏，展現豐富的經驗及紮實的技術。此外，150名不同背景的樂手及學員，將會共同演奏具香港特色的《東方之珠》，配合台下觀眾揮動的閃亮明珠，合作完成「東方之珠千人大合奏」曲目。

■INFO

慶祝香港回歸音樂會——弦繫27載

日期：6月2日（周日）

時間：晚上8：00

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$180、$380及$480

購票：bit.ly/44GTyE2

查詢：3575 9031

■送「慶祝香港回歸音樂會——弦繫27載」門票

香港弦樂團送出「慶祝香港回歸音樂會——弦繫27載」門票予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲價值$180之門票2張。（圖2）

有興趣的讀者請於5月24日（本周五）中午12：00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出「慶祝香港回歸音樂會——弦繫27載」其中一首演出曲目。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第502期]