FIA認證賽道 飈車過急彎

記者試玩卡丁車，出場前大會職員詳盡講解規例、卡丁車油門及煞車系統等，例如玩單人車駕駛者須滿10歲及身高超過145厘米，須佩戴頭盔等。

出場了，卡丁車發出巨大的咆哮聲，教人熱血沸騰。記者駕駛大直路時，時速可達50、60公里；賽道有多個急彎，但駕駛起來，車輛平穩貼地，超越前車時十分刺激。卡丁車每節8分鐘，收費800新台幣（約200港元）。

賽車場旁設有「T11.T12賽車主題旅店」（月眉南路197號），近半數房間可從陽台俯瞰賽道風光，愛看車的朋友可大飽眼福。（雙人房連早餐每晚 8000 新台幣，約2000港元）●

熊大兔兔拉大隊 陪你坐摩天輪、入夢鄉

賽車場所在的麗寶樂園位於后里區福容路，佔地達200公頃（逾2個香港海洋公園的面積），包括台灣最大摩天輪「天空之夢」、賽車場、水陸樂園、outlet及福容大飯店等。

如果你是LINE FRIENDS粉絲的話，來到樂園一定特別興奮。首先麗寶福容大飯店（福容路88號）全新推出了超萌LINE FRIENDS主題房型，房內無論拖鞋、浴室用品、掛畫、房卡都有熊大、兔兔以各種可愛造型登場，更會贈送LINE FRIENDS公仔。更令粉絲興奮的是摩天輪同樣設主題車廂，LINE FRIENDS拉大隊陪你轉上海拔384米的高空中，看山、看海、看整個台中景色，轉動一圈需時25分鐘。

麗寶樂園福容大飯店

網址：www.fullon-hotels.com.tw/ym/tw

房價：

LINE FRIENDS主題房型4人同行優惠套餐：12,388新台幣（約3097港元）起，包4人早餐、麗寶樂園門票、摩天輪門票、LINE FRIENDS福袋等。優惠期至6月30日（shorturl.at/bdwP1）