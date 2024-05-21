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旅遊

鐵道活化靚景單車專道 台中騎遊百年鋼橋賞馬戲

【明報專訊】一說起去台灣踏單車，腦海即閃現環島遊千辛萬苦踩到腳軟的畫面？其實當地單車路線選擇繁多，不少適合新手兼可輕鬆欣賞靚景。以台中兩大相連的單車專道「后豐」和「東豐」為例，全長共約19公里，路面平坦，設備完善，穿梭百年「花梁鋼橋」、舊火車隧道，走經水壩、田園，風光如畫。順道更可欣賞最近推出的「瘋馬大馬戲」，或挑戰緊張刺激的卡丁車，節目豐富。

台灣現時有多條以廢棄鐵道活化而成的單車專用道，甚受歡迎。回望當初第一條路線，原來是2000年底啟用的台中東豐自行車綠廊，全長約13.6公里，保留了鐵道月台改建的涼亭，以及平行於單車道的鐵軌等。與「東豐」相連接的后豐鐵馬道（2005年啟用），同樣帶着舊火車線的「前世」，從豐原區國道4號線高架橋下方，到后里馬場，貫穿原舊山線「九號隧道」，再經「花梁鋼橋」，全長5.8公里。

「后豐」與「東豐」組成總長約19公里的單車專用道，路况平緩，沒有爬坡路段，旅客可按自己能力選擇騎畢全程，或中途折返。在后里馬場，可找到不少單車租借店，其中台灣著名品牌捷安特的單車，日租約300新台幣（約75港元）起，騎起來頗舒適。

踩入百年隧道涼浸浸

採訪當日，記者從后里馬場起步，在后豐鐵馬道騎車約10分鐘，抵達第一站九號隧道。它是台鐵舊山線最長的一座隧道，全長1.2公里，已有116年歷史。一騎進隧道，有如踩入冷氣房，涼爽舒服。慢慢騎了5分鐘，穿越隧道來到另一景點花梁鋼橋，跟隧道一樣建於1908年，全長382米，跨越大甲溪谷。鋼橋每兩個橋墩就裝有一組俗稱「花梁」的鋼製桁架，氣勢雄偉，是台灣目前碩果僅存的幾座鋼桁架橋之一。由於長年日曬雨淋，鋼構橋體表面嚴重鏽蝕，當地政府為橋體除鏽上漆，在前年（2022年）完成改善工程，令百年古橋的工藝風采再現，可說是此單車線最熱門的打卡點。

石岡水壩好風光 0蛋月台IG-able

騎車過橋，吹着涼風，溪谷風光無限好，十分愜意。未幾，來到相連的東豐自行車綠廊，從起步至今連拍照，約花了半小時。「東豐」貫穿豐原、石岡、東勢3地，全長約13.6公里，沿途滿目田園風光，經過不少綠色隧道。

輕鬆騎乘，建議經過石岡水壩稍為休息，觀賞水壩四周風光。之後再騎經多個獲保留的舊火車月台，其中「石岡0蛋月台」放有火車車廂供拍照，是取景打卡一大熱點。再往前騎乘，經東豐鐵橋再次跨過大甲溪後，沿路鬱鬱葱葱，抵達「東豐」終點站東勢客家文化園區。從兩單車道交匯處起計算，騎至此處約花了1小時。

東勢客家文化園區的文物館由舊東勢火車站改建而成，不單建築充滿客家風味，館內亦陳列多種客家文物，不妨預留時間參觀。大家可選擇原路折返后里馬場還單車，若不再沿途拍照，車程約1小時。部分單車店在車道其他位置，例如石岡0蛋月台等地設有分店，可選擇在該處還車，租車時宜問清楚店主。

極限特技、馬術精彩

折返后里馬場還有一個好節目——欣賞今年2月起推出的「瘋馬大馬戲」，表演者包括來自歐美、非洲及中亞的馬戲極限運動演員，結合烏茲別克馬術表演團的演出。

表演場地是個巨型帳篷，中央設圓形大沙池，記者特意選擇第一排座位近距離觀賞。其中高空走鋼索，特技演員在記者前方半空，一步一驚心地走鋼索，險象環生。接着是一連串鐵球飈電單車等極限特技演出，讓人血脈賁張。壓軸是烏茲別克馬術表演團，騎士策馬如貫進入沙池，馬匹如行雲流水繞圈飛奔；騎士同時在馬背翻騰滾動，沙塵滾滾，觀眾看得目定口呆。瘋馬大馬戲表演歷時90分鐘，完場後可跟表演者合照，以及到馬廄探訪表演馬匹。大家可按個人行程選擇在踩單車前或後欣賞馬戲。●

●旅遊錦囊

證件：合資格香港居民，可申請「網簽」（shorturl.at/bnAG5

匯率：100新台幣約兌25港元

航班：5月份長榮航空往返香港與台北，約1820港元起（連稅）；可從桃園國際機場乘捷運至高鐵桃園站，再轉乘高鐵至台中站

當地交通：

往來高鐵台中站與麗寶樂園，的士車程約半小時，車費約800新台幣（約200港元）

往來麗寶樂園與后里馬場，的士車程約10分鐘，車費約250新台幣（約63港元）

查詢：www.tourism.taichung.gov.tw（台中市政府觀光旅遊局）

瘋馬大馬戲

場次：周二至五，早場10:30，午場3:30

周六、日及假期，早場10:30，午場2:00，晚場5:00

地點：后里馬場（台中市后里區寺山路41號）

票價：480至1280新台幣（約120至320港元）

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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