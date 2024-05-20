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健康

深蹲變奏 鍛煉不同肌肉

【明報專訊】不同形式的深蹲針對不同肌肉群，迎合不同運動需求，達到減少受傷風險和提升運動表現的效果。

傳統深蹲以外，以下介紹3種與深蹲相關的訓練動作，根據訓練需求和目標，選擇最合適的方式。

側蹲（side squat）

特點：相較於深蹲的縱向移動，側蹲注重橫向移動。足球、籃球、羽毛球都有橫向移動的要素，訓練側蹲能有效地針對運動需求，提升運動表現

針對肌肉：臀中肌、大腿內側肌群、股四頭肌、膕繩肌

分腿蹲（split squat）

特點：分腿蹲着重前後腳均衡地出力，重心在雙腳之間。控制重心的訓練，增加平衡身體的能力，避免過度依賴前腳或後腳，例如：上落樓梯、跑步、急停等，減低受傷風險

針對肌肉：核心肌群、臀大肌、臀中肌、股四頭肌、膕繩肌

單腳深蹲（single leg squat）

特點：作為單側訓練，訓練難度較高，講求單腳支撐整個身體，同時要求骨盆保持平衡。這需要極佳的下肢力量和核心穩定度。大部分日常生活和運動動作是由連續單腳步伐所形成。透過完成這種訓練，身體會更加穩定

針對肌肉：豎脊肌、核心肌群、臀大肌、臀中肌、股四頭肌、膕繩肌和大腿內側肌群

了解自己日常生活習慣和各項運動特性，選擇適合目標和需求的訓練，可以大大提高訓練成效。不過，在嘗試任何新的訓練方式前，確保自己已透過專業指導掌握正確技巧，才能安全及有效地達成目標。如有任何問題，應諮詢相關專業人士或物理治療師。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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