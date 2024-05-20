明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

骨骼「偵」奇：深蹲錯姿 腰椎受壓傷膝

【明報專訊】深蹲（squat）是一項廣為人知的訓練動作。在各項運動，甚至在日常生活中都需要——蹲。大家有沒有發現簡單的坐低起身，以至複雜的跳躍動作，都會有蹲的時候呢！所以，正確的深蹲訓練能提升日常活動所需肌力和改善動作姿勢，減低下背和下肢受傷風險。

深蹲

針對肌肉：

豎脊肌、核心肌群、臀大肌、臀中肌、股四頭肌、膕繩肌和大腿內側肌群

起始/完成姿勢

˙腰部保持中立

˙膝關節與髖關節伸直成0度

下蹲姿勢

˙腰部保持中立

˙軀幹與脛骨傾斜度相若

˙髖關節和膝關節與中距線距離相若

常見錯誤：

膝蓋內夾

膝蓋內夾令膝關節受壓不平均，增加肌腱、靭帶受傷，以及膝關節發炎風險

膝蓋過度向前／向後

深蹲時，膝蓋過度向前／向後，令膝關節壓力增加，容易出現勞損

弓背

弓背使腰椎受壓不平均，容易出現下背痛，嚴重會令椎間盤受損

髖關節未完全伸直

若髖關節未完全伸直，整個動作會過度依賴膝關節和腳踝，增加運動受傷風險

文：許培權（物理治療師）

（見盡各種骨傷，拆解奇難雜症成因）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕物理治療 操肌 健康 深蹲 骨骼偵奇

上 / 下一篇新聞