醫言有理：造血幹細胞移植 減淋巴癌復發

血液科醫生使用造血幹細胞（haematopoietic stem cells）治療多種血病已有數十年經驗，療效及安全度早已確定。

55歲王太多年前確診高毒性彌漫大B細胞淋巴癌（diffuse large B cell lymphoma），接受標靶藥物利妥昔（rituximab）加傳統化療後，效果良好。最近王太體重急降，右頸重現腫塊；正電子電腦掃描顯示全身淋巴結脹大，活檢確診淋巴癌復發，幸而骨髓未受影響。王太再度接受化療，病情迅速受控；但估計再復發機率仍高，醫生建議接受自體周邊血幹細胞移植（autologous peripheral blood stem cell transplant），降低復發機率。

自體周邊血幹細胞移植手術，可用作治療淋巴癌（lymphoma）及骨髓癌（myeloma），效果理想。移植前需預先從病者周邊血液提取足夠的造血幹細胞（peripheral blood stem cells），然後超低溫冷凍至零下150℃，存放備用。若要成功收集足夠的造血幹細胞，必須先提升血液造血幹細胞數量至高水平，然後利用細胞分離機收集。

骨髓有造血幹細胞，可轉化成紅血球、白血球及血小板。正常周邊血液只含微量造血幹細胞，欲提升周邊血液的造血幹細胞含量，可注射升白針（G-CSF）。打升白針前，先注射化療藥物環磷酰胺（cyclophosphamide），效果更佳。若造血幹細胞數量仍然不足，可在收集前一晚注射培來沙福（plerixafor），有助骨髓釋放更多造血幹細胞至周邊血液。骨髓幹細胞表面有CXCR4受體，骨髓基質細胞（stromal cells）則有基質細胞衍生因子-1-α蛋白，兩者結合，可防止幹細胞離開骨髓；培來沙福阻止結合，令造血幹細胞可以大量流入血液，有助收集足夠數量的造血幹細胞供移植用。

副作用：口腔潰瘍、腹瀉

移植前王太必須先接受超大劑量化療，殺死體內殘餘癌細胞。化療方案包括卡莫斯汀（BCNU）、依托泊苷（etoposide）、阿糖胞苷（Ara-C）及美法崙（melphalan）4種化療藥物，完成後隔天回輸解凍後的周邊造血幹細胞。白血球及血小板數量數日內下降至極低水平，有感染及流血風險。其他副作用還包括口腔潰瘍及腹瀉等，一般需經靜脈注射營養液，以維持足夠養分。病者留在隔離病房數星期，接受特殊護理，直至骨髓功能恢復，一般需時約3至4個星期。王太接受移植後，淋巴癌復發風險顯著下降，治癒機會大增。

文：梁憲孫

（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

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