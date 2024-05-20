明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

俠醫仁心：民以食為天，醫以患為首

【明報專訊】民以食為天，飲食是人類與生俱來的生活文化。作為上消化道外科醫生，我常見兩大類病人分別是進食困難者和進食過量者。進食困難者當然擔心患有上消化道癌症，但較罕見的病因——食道功能性疾病，卻是更影響生活質素。

「教授，我長期胃酸倒流，用盡方法醫都不大奏效，每天服用質子泵抑制藥仍未能控制病徵。」我仔細看面前這名30多歲女士，說話節奏有點急促，問她：「是否曾有醫生診斷你精神緊張？」「我不止精神緊張，還常常有吞嚥困難，食物卡在胸口位置，有時甚至要嘔吐出食物才能紓緩。」我心中一沉，一般胃酸倒流病人並不會吞嚥困難，然而這名女士剛接受上消化道內鏡檢查，並沒有發現胃和食道腫瘤。

消化道內鏡檢查只能診斷腸胃道明顯的病變，如癌症或潰瘍，但卻無從斷定消化道功能性疾病。當吞嚥困難病徵持續，而在內鏡沒明顯發現時，必須再進一步檢查，排除食道功能性疾病如賁門失弛緩症（achalasia）。賁門失弛緩症並不是常見的食道疾病，但在300年前的文獻上已記載，Thomas Willis利用鯨魚骨和海綿來施行食道下括約肌擴張術治療。

又食又嘔 賁門失弛誤當厭食症

患者有吞嚥困難和嘔吐的主要成因，包括食道失去推動力和賁門（下括約肌）失弛，雖然賁門失弛緩症能通過食道動力測試準確診斷，但醫生的臨牀經驗和懷疑卻是斷症的關鍵。根據我過往經驗，大部分患者病發初期都被診斷成胃酸倒流，有的更被當成精神病或厭食症醫治。有賁門失弛緩症的病人因被懷疑患上厭食症，而在精神科病房住了數星期接受治療。而我曾醫治過的賁門失弛緩症病人，因每餐飯後都嘔吐，平日上班午飯時選擇坐在餐廳近門口旁，要嘔吐時立即奔跑到街道，吐完後繼續進食；更有病人和友人吃飯時無法控制突如其來的嘔吐，直噴坐在對面的友人，這個不快經驗令他永不再和朋友用餐！

其實賁門失弛緩症並非不治之症，早在100年前Ernst Heller教授已開展食道下括約肌切開術，治療賁門失弛緩症。過去數十年間，Heller手術亦由傳統要大切口的開胸和開腹手術發展至微創手術。在西方已成標準治療方法的Heller手術，卻不是每個亞洲患者都能接受，始終亞洲人比較傳統，難以接受開刀手術治療良性疾病的概念。幸好我在日本的師父井上晴洋教授（Prof Haruhiro Inoue）14年前開展了世界首例無創經口內鏡肌肉切開術（POEM），毋須傷口便能利用內鏡把食道下括約肌切開，而中大醫學院參與的多中心隨機對照臨牀實驗，亦證明POEM比其他手術如內鏡擴張術更有效治療賁門失弛緩症。

「多謝教授。POEM手術後我已經能如常進食，每餐都沒有嘔吐，體重亦大大增加了！」我為她感到欣喜的同時，不忘用醫生語重心長的口吻道：「還是小心控制飲食為上，我不希望你因進食太多引致肥胖，成為上消化道外科的另一類病人。」

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕嘔吐 胃酸倒流 賁門 賁門失弛緩症 厭食症 健康 中大醫學院 趙偉仁 俠醫仁心

上 / 下一篇新聞