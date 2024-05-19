打開垃圾：廚餘回收 中央處理有限 去中心化收集迎需求

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

政府承辦商免費收集

環保署陸續在公共屋邨設置智能廚餘回收桶，廚餘不會即時處理，由承辦商每天一次收集。至於工商界有其他免費收集廚餘渠道，廚餘量較多的食物工場、街市、酒店可申請點對點廚餘收集服務，而食環署的垃圾收集站亦逐步設立廚餘回收點。

這些家居及商業廚餘經承辦商運往中央處理設施，包括位於大嶼山的有機資源回收中心第一期（O．PARK1）及北區沙嶺的第二期（O．PARK2），轉化為生物氣以作發電；過程中產生的殘餘物則變成堆肥，可用於園林綠化和農業生產用途。

廚餘收集公司ECPAL並不是環保署指定的服務承辦商，沒有參與上述計劃。他們的客戶主要為官方回收網絡未覆蓋的處所，如單棟式大廈，較偏遠地區如淺水灣、赤柱，以及一些食肆和酒店，家居及商業客戶各佔一半。作為小型收集商，ECPAL每月大約收集10噸廚餘，在工場短暫儲放一晚後運往O．PARK。

收集需求大 難覆蓋全港

官方回收網絡愈來愈大，不過據ECPAL創辦人戴律宇（Ivan）了解，政府委託承辦商的規模亦未能覆蓋全港需求，故小型收集商仍有參與空間。他曾聽聞一些大型餐廳申請政府免費收集服務，但由於需求太大，「政府都做唔晒」。「大型機構都做不了，小餐廳、屋苑、單棟式大廈更加難以參與免費廚餘回收。」Ivan認為這缺口可由小型收集商填補，「我們比較彈性，以及針對一些小店去收集比較好」。

公司自負盈虧，廚餘收集服務的收費水平固然要考慮利潤，但另一方面當垃圾徵費實施，Ivan說日後收費要考慮競爭力，「要跟之後的垃圾收費水平相若，可能（服務價錢）高一些客戶都能接受，因為還有環保的聲譽」。很多查詢者目前仍在觀望，皆因未知道垃圾徵費下運作成本的增幅，「香港人都習慣了最後一步睇定啲，真的落實了一個月、一個半月，知道自己增加多少開支，才會轉用其他廚餘回收」。

廚餘濕變乾 每周收集一次

售賣廚餘處理設備的公司有相同的觀察，琦潔環保服務有限公司負責人梁燊豪（Kan）說：「垃圾徵費每一次延遲，相關客戶或團體、機構都會延遲考慮怎樣處理垃圾；並不如政府所諗，畀佢哋多啲時間，佢哋就會去諗點樣處理。」琦潔目前售賣家用及商用的廚餘機，Kan覺得大部分港人仍不視作必需品，只有關注環保的人才會考慮，「始終都是（考慮）環保效益與經濟開支之間，能否取得平衡」。

既然政府提供免費收集廚餘的渠道，從生產者角度而言成本不高，為何仍要額外付費購買設備？Kan提到，一方面即場處理廚餘有助環境整治，「當廚餘擺了一段時間，很快會有一些臭味」。他解釋，廚餘含水分容易變壞，產生異味並引來蟲鼠。政府在屋邨放置的智能回收桶，每個內裏配有120公升的紫色內桶，由於容量有限，需定時更換。裝滿廚餘的內桶在邨內暫存，待環保署承辦商每天一次收集，儲存時間長便容易發臭。梁燊豪指出，以生物降解或乾燥處理技術即場處理廚餘的話，可把當中水分抽走，減少臭味。

同時處理機亦能把廚餘體積、重量減少八九成，「我們不需天天收集，因為本來100公斤已變成10公斤」。Kan的公司琦潔現時與一個屋苑合作，居民把廚餘倒進回收桶，由工作人員定期放進屋苑內的乾燥處理設備，轉化成沒什麼異味的「乾廚餘」。琦潔只需每周收集一次，籂選出骨頭後運往O．PARK。

相較之下，「濕廚餘」需要環保署承辦商每天收集一次，Kan計算過運輸壓力，一架20噸的大型貨車只能安放18至24個回收桶，即兩三個屋邨的數量，「如果以後更多屋邨做廚餘回收，收得到當然是好事，但同時會增加很多運輸車」。

O．PARK乾濕廚餘混合處理

一般收集到的濕廚餘需約23日才轉化為生物氣，Kan指乾廚餘只需3至5天，發電效能更高。然而由於公司出產的乾廚餘為數不多，O．PARK目前把乾濕廚餘混合處理，「O．PARK的人都這樣說，你們的產出物來到的時候有一點浪費」。他期望未來當產量更高，O．PARK可設獨立處理「乾廚餘」的流程。

政府早前透露，從全港不同渠道收集的廚餘量正逐步增加，今年3月平均每日收集量約230公噸，稍稍超越O．PARK1每天200公噸的處理量。環境局宣傳代表「大嘥鬼」上月在facebook宣布，O．PARK2已經投入服務。Ivan的廚餘收集公司ECPAL目前將廚餘分別運往兩座O．PARK，雖然O．PARK2位置較接近工場，但考慮到與O．PARK1的協議和合作關係，未選擇全面轉往O．PARK2。

「大嘥鬼」在同一帖文提到，O．PARK2的新技術能夠分開骨頭和膠袋等雜質，故市民可以將大型骨頭包括煲湯豬骨，一同倒進廚餘回收桶。這說法有別於以前，回收桶上曾明確指出不接受「過硬物料」或「過大骨頭」。Ivan留意到政府這個帖文：「我也跟環保署的人說過，現在兩個O．PARK接收的東西不同，對外宣傳混淆，人們不知道他們的廚餘是運往O．PARK1或2。」他仍然教育客戶沿用一向做法，不應將大型骨頭放進回收桶，因處理設施消化需時。

O．PARK1規定，每桶運抵的廚餘含惰性物（雜質）質量不能超過20%，大型骨頭會影響處理過程，甚至令設施暫停操作。處理廚餘始終是厭惡性工作，Ivan說前線人員不會特別將雜質撿走。不過他們收集時會檢查回收桶，雜質多的話會拍照提醒客戶注意，「否則O．PARK如果不接收，其實對他們公司沒有好處」。

他們在教導客戶妥善回收時遇上另一困難，有時提點過食肆的侍應或廚師，但人手經常變動，當兩三個月後改為其他人管理，或以輪更制工作，桶內又會重現很多雜質。「所以我們很習慣多開一些WhatsApp群組，跟他們多點聯絡。」Ivan指群組會聚集餐廳人手，或屋苑住戶會在群內互相提點。

現有設施難應付未來收集量

2030年前，香港總廚餘處理量只有600公噸，包括O．PARK1和2分別處理200及300噸，以及大埔和沙田污水處理廠「廚餘／污泥共厭氧消化試驗計劃」共處理100噸廚餘。就算至2030年代中期，處理量亦不過約1500噸，即佔2022年廚餘棄置量不足一半。政府曾建議在元朗石崗興建O．PARK3，惟最終因土地不宜發展及處理廚餘未能成事。Ivan認為，當局應盡快選址興建O．PARK3；另一出路則是採用去中心化的處理方式，在各區例如垃圾收集站設置廚餘機，紓緩O．PARK的負擔。垃圾徵費實施之後，他預計很多大型公司、屋苑會做廚餘回收，「那時廚餘收集量會升得很快，看看兩個O．PARK會否在一兩年後飽和，也要早一點準備」。

廚餘不能長期存放，故處理量不足問題須及早正視。O．PARK2未啟用前，Ivan曾遇過O．PARK1維修停機，廚餘要在其工場暫存一兩天，即使散發異味，亦只能無奈等待。「如果（處理設施）真的飽和了，廚餘就要送往堆積區。」

若廚餘處理設施容量不足，焚化爐會否是另一出路？位於石鼓洲旁人工島的第一座現代焚燒發電設施I‍•‍PARK1預計於明年啓用，每天可處理3000公噸都市固體廢物，以燃燒熱量產生電力。Ivan認為，最理想的廚餘處理是用作發電及堆肥，其次是連同其他廢物焚化，最後一步才是堆填。Kan則提出疑問：「我們話乾手淨腳 ，燒了它（廢物）就最快。但是不是最環保，是不是一個可持續發展的資源呢？」

有立法會議員曾詢問政府，會否考慮在屋邨的智能回收桶加入處理廚餘的功能。當局回覆指，雖然即場處理技術上可行，但所需空間遠多於智能回收桶，而且仍會產生需要運送的殘餘物。因此，就公屋屋邨收集的廚餘而言，中央處理一般較具成本效益。至於工商界，政府當局會鼓勵合適的場所採用即場預處理系統，例如廚餘轉化系統「廚餘再生俠」，把廚餘液化成漿液，有助降低運輸成本。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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