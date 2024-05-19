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社會實驗：青衣馬拉松聚島民情懷 看船廠聽鳥鳴 漫步尋根

【明報專訊】5月11日周六清晨6時半，青衣碼頭沸沸揚揚。不是釣魚，亦非跳廣場舞，逾50人身穿運動裝束伸展手腳、蓄勢待發。這天地區組織「青衣島民」舉辦「青衣馬拉松」，其中一位成員兼發起人Marco挑戰完成自家製作的「青衣六徑」。早前有電視台推出跑步主題節目，看過者紛紛大呼熱血。受跑步前輩啟發，本身是社工的Marco亦想善用專長，推動社區體育發展，同時讓島內島外人更認識他的成長地——青衣。跑友聯乘青衣社區，會擦出什麼火花？

背景

項目：設計「青衣六徑」及挑戰完成「青衣馬拉松」

目的：鼓勵青衣街坊多做運動、讓島內島外人認識青衣，以及推動各區跑友發展區內長跑路線

人物：發起人Marco及其所屬青衣地區組織「青衣島民」、青衣街坊、各區跑手

「青衣六徑」涵主流路線 尋網民意見

Marco跑齡不大，認真操練不過一年多。一部紀錄片，使他與跑步結緣。片中香港越野跑手黃浩聰發起「跑無盡」挑戰為青少年跑步培訓籌款，用5日時間跑逾500公里。Marco深受啟發，原來跑步不只鍛煉身體，更可為社會作點貢獻。他從一名跑步初哥，成為渣馬、毅行者等賽事的常客，如今嘗試另一個新挑戰：發起一場結合社區導賞的「青衣馬拉松」。

遠足徑麥理浩徑有十段，Marco設計的「青衣六徑」同樣分段，6條路線短至1.6公里，長至19.2公里（接近半馬距離），有平路有斜坡，適合不同能力和喜好的跑手。路線如何定出來的？Marco說「青衣海傍徑」、「青衣公園徑」及「青康徑」向來是3條較主流的路線，其中「青衣海傍徑」以平路為主，加上補給點充足、治安良好，凌晨3、4時仍見跑手出沒。

至於其他路線，部分源於「青衣島民」Facebook專頁4月初的帖文，Marco希望收集網友的心水跑步路線。「我做社區（工作）的，就很尋求大家的共識。」Marco引述有些跑友留言說：「哪條路多狗，哪條路大塵，所以他們不跑。」又有網友評論「青衣馬拉松」路線太重複，提出另一條自覺更好的路線。乍看之下是批評，不過Marco認為街坊交流的過程，正正符合目標，「我身先士卒嘛，我（跑得）幾慢都無所謂，別人設計的路線好一些都可以。重要的是我先做先，刺激其他人一起做。」

島民助編網站 路線圖列景點

路線設計亦參考運動紀錄及社交應用程式「Strava」，程式設Heatmap功能，地圖上愈光的路線，代表愈多用戶跑過。Marco扣除地圖中的私人範圍（友聯船廠員工似乎熱愛圍繞宿舍跑步），統整出6條路線，相繼在「青衣島民」專頁公布。專頁發布的「青衣六徑」簡介圖，分別列出補水點、難度、斜度分布圖，更添上特色景點，可沿途預覽。路線走向包含Marco一些私心，譬如「青衣海傍徑」包括青衣船廠一段，跑友大多評價那兒「多狗」，但他身為社區工作者有不同視角，「值得大家記住的不只是這樣，那是青衣傳統的維修船工業，也值得講的」。此外，「青衣海傍徑」的跑線刻意經過最多的民居，鼓勵更多街坊參與，「想像如果你想行山，麥里浩徑入口喺你門口喎，咁你都會肯行多啲山」。青衣六徑各是圓圈而非單程路，則方便跑手原點離開。

跑馬拉松聽起來很專業，不過跑步本是最平易近人的運動，穿雙運動鞋便能起行。Marco不期望很多人一同完成整段「青衣馬拉松」，所以事前公布每段路線的預計開始時間，歡迎跑手按個人能力隨時加入退出。

「青衣六徑」路線的GPX檔案可在此下載（bit.ly/3US2qDG），並於「香港遠足路線」應用程式使用。然而，Marco向區內跑步樂悠班的長者推廣時，卻發現他們不太懂得使用。幸好高手在民間，Marco有天跑步遇上一位住青衣的編程員，對方自願幫忙製作「青衣六徑路線定位」網頁（bit.ly/3K4ogO6），便利長者或不擅科技的朋友。就算不跑步，街坊亦可跟隨網頁上的路線及景點簡介自行導賞。

導賞團同時辦 細味歷史不求速度

相約早上6時半開跑，經過Marco簡介及安全提醒，眾跑手從青衣碼頭出發。這次非一般馬拉松，「青衣島民」同時安排了四個導賞團，從生態及歷史兩個角度認識社區，原計劃每團完結之時，馬拉松跑手差不多時間經過，導賞團友可以順道加入。

記者跟隨其中一團，游走曉峰園旁的寮肚河一帶，在負責導賞的「青衣島民」成員媚姨指示下細聽鳥鳴，原來有野生的相思、紫嘯鶇飛過，河上亦見白鶺鴒身影。發展曉峰園時，被稱為「母親河」的寮肚河部分被覆蓋，所幸其餘部分仍保留天然狀態，讓淡水蟹、魚類與昆蟲棲息，爬蟲類愛好者還會在此尋蛇。

不過，寮肚河將再次面臨城市化威脅，城規會已通過把這片「綠化地帶」用地改劃成住宅用途。未來「母親河」很大機會有多3幢公屋相伴，對自然生態的影響仍是未知之數。

新奇事沿途見 街跑凝聚歸屬感

街跑連結社區，Marco有時還會有意外發現，「我很享受跑步的過程，見到有趣的東西，便停下找資料、拍照，真的很像去了旅行。」有次他跑過有着大煙囪的一座設施，查一查才發現是化學廢物處理中心，全港所有藥物均在此銷毀。身為推廣社區健康的社工，他也未曾聽過此中心。

Marco在青衣長大，從小覺得這個島很特別、很美，便主動找書了解其歷史，很多人住了幾十年，也不太了解自己社區的歷史。「大家喜歡一個地方，就自然會有興趣。未必是歷史，可以是文化、建築，可以是食物、大自然。」「青衣島民」稱呼居民為「島民」，Marco早前帶街坊試跑路線，感受到很多人都很喜歡青衣，毋須刻意創造集體回憶，「其實大家對社區有歸屬感，我們只是有機會凝聚他們」。

時間來到下午2時多，跑手陸續在青衣碼頭衝線。Marco一早說過自知跑得不快，當天亦是最後一批衝線的。最終青衣馬拉松歷時7.5小時，Marco過後查閱數據，撇除衆人休息補給時間，真正跑步時間只有5.5小時。他沿途不忘向眾人介紹周邊景觀，「不想走馬看花，難得有這麼多人來青衣，就嘗試趁機做導賞。」參加者當中雖有跑步好手，但他們都說當作Fun Run，不追求速度，純粹來認識青衣。

島外跑手近半 Marco籲牽頭闢新路

晴朗天氣下，青衣馬拉松順利舉行，發起人Marco對「實驗」的評價非常正面，認為達到了推廣運動的目標。有街坊首次挑戰跑步5公里，突破了人生紀錄，令Marco倍感開心。至於認識青衣的目標，有資深青衣街坊說，導賞團介紹的地點八成也沒去過。Marco引述一則既深刻又感人的留言：「（街坊）說自己住了30多年將會移民，覺得這個活動令他重新認識自己的故鄉。」

據Marco粗略估算，參與的島外跑手約佔四成至一半，甚至有北區港島紅磡跑友清晨搭的士前來，足見吸引力。他賽後檢討認為，舉辦「社區跑」門檻不高，不過若要加入導賞，便需要一些熟悉社區的朋友參與。

有跑手問他會否到港島舉辦馬拉松，Marco反而着對方牽頭，自己樂於支持。馬拉松前夕，他曾向記者分享過理念：「青衣這個島仔咁細都做到（馬拉松），其他地區的跑手會否可以發展一些路線？譬如屯門又舉辦半馬，經過該區美景。」對比跑運動場，Marco向來偏好街跑，注重思考跑步路線與自己的聯繫，或許是歷史、集體回憶，或是路上優美的自然景色。跑步不只是一項熱門運動，一直也在連結人與社區。

文˙ 朱令筠

{ 圖 }曾憲宗、受訪者提供

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 周淑樺

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