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民間故宮：城寨旁有間鐘表店 古物店寫另類香港回憶錄

【明報專訊】看過最近聲勢一時無兩的《九龍城寨之圍城》，電影中的恩怨情仇及打鬥戲令人熱血沸騰，還原度高的1980年代場景也令25歲的李禮鋒（阿鋒）念念不忘，當中有不少舊時代產物，例如眼鏡朱古力，「我儲那麼多舊物，也想有朝一日有人找我租借舊物，搭建一個這麼懷舊寫實的場景」。阿鋒沒經歷過九龍寨城的歲月，只能閒逛九龍寨城公園和毗鄰的九龍城，以及收藏公園對面城南道上的「誠昌錶行」舊物。電影中，古天樂飾演的「龍捲風」有句對白：「城寨嗰祲馟，普通人聞到，都掉頭走㗎喇。」阿鋒專收藏舊物的小舖空間，也充斥歷史博物館「祲馟」，不過那是教人沉醉香港記憶的味道。

【 唯美昔日 】

舊時鐘表譯名有時代感

李禮鋒喜歡蒐集舊物，他以前上學時常經過九龍城，每次看到自1960年代屹立城南道的「誠昌錶行」，櫥窗展示不少流行一時的瑞士牌子手表，例如利華達（Nivada），還有那白底紅字的牌匾、簡約裝潢，都讓阿鋒覺得「很有味道」。

阿鋒說，1950至60年代市民整體物質生活不算富庶，對他們來說手表是奢侈品，有時更是突顯身分地位的象徵，「尤其是男生，很多會想買一隻表，希望展現成熟的感覺」，而且舊時未有手提電話，要靠手表看時間。阿鋒興奮地告訴記者，懷舊表舖用的中譯手表牌子名很有趣，「好有feel，好有時代感」，譬如說「浪琴（Longines）表」和「星辰（Citizen）表」，聽上去很唯美。不過這些品牌中文譯名多數在以前的手表廣告出現，現時的手表廣告以英文正名為主。

阿鋒對品牌中文譯名有着年輕人的好奇，卻又有點「老餅」，他說得出上述的手表牌子，又稱這些品牌均非時下年輕人會認識：「老實說，你現在問年輕人，沒有港鐵站拆掉雷達（RADO）鐘的事，他們可能都沒聽過雷達這個老牌子。」

【 老店結業 】

重建收舖 留下展示牌

「租約期滿大清貨」、「結束營業」、「一件不留」、「大平賣」、「清貨」……去年初阿鋒經過誠昌錶行，看到門外貼有這些「大字報」寫明1月尾結業，阿鋒初時不為所動，但看着它倒數至關閉前一周，他不禁想：「表行結業，它的東西會否就這樣拆掉和丟掉呢？我覺得好像很浪費。」於是阿鋒鼓起勇氣問誠昌錶行老闆，可否把店裏的東西轉讓或賣給他，老闆反問他拿來幹什麼，阿鋒便說他很喜歡儲舊物，有一間小店可保存。與表行員工詳談後，阿鋒發現他們也捨不得就這樣扔掉店裏的一切，然後把店舖交還業主，因為大部分東西包括display牌（展示牌）是老闆親手做的，「他們見我收留表舖的舊物，很開心」。

時代的洪流冲刷老店，或許因商品與潮流脫節有關。儘管誠昌錶行賣的鐘表款式老舊，阿鋒說這不是結業的主因。他說表行的商品雖不貼合年輕一代口味，但仍有一眾忠實老顧客，「我曾跟老闆聊天，他不想表行倒閉，表行並非經營不下去，而是九龍城重建，業主要收回那層樓，老闆想繼續做也沒法子」。他提到的九龍城重建，是指市區重建局的衙前圍道／賈炳達道發展計劃，不過重建範圍與誠昌錶行所處的城南道相隔兩個街口，城南道並未包括在重建範圍內。講起重建，不時有人因執屋或屋邨清拆，找阿鋒上門收嘢，也有人因垃圾徵費開始清走家居雜物，阿鋒更易蒐集舊物，像是1970年代製造的塑膠日用品，如水壺、杯子和全盒。

阿鋒小心翼翼地從小舖的木櫃頂拿出從誠昌表行覓得的display牌和塑膠櫃，展示給記者看。記者見他收藏的位置十分隱蔽，打趣問：「你收得咁埋嘅？」他苦笑回應：「空間不足，要向高空發展。」阿鋒以前大多去舊物店或者受別人邀請尋寶，那些display牌和塑膠櫃是他第一次真正主動詢求店舖讓出的舊物，可以想像對阿鋒有深刻意義。

【 自娛天地 】

舊物難捨 工廈租舖安置

阿鋒大約6年前開始蒐集舊物，舊物之多，家中不能承受，要另租地方存放。他沒有像父親般租用迷你倉，反而選擇在觀塘的工廠大廈租下舖位，「用比租迷你倉多一點的價錢，換較大的空間，自己擺舊物也好，開放給別人來觀賞也好，自娛也好」。他為這個收藏和賣舊物的小店空間取名「拾舊」，笑言「拾舊」只在周五至周末開放，未稱得上是舖頭，「我不是經常開，很多人上來也只是看看，而且我這裏的位置鮮見人特意前來」。

記者問阿鋒，究竟他家中具體儲了多少舊物，令他和父親都要額外租地方安置？他思考片刻說：「多少件？真的數不清，我幾肯定儲舊物的人永遠都不知道自己有多少東西，但一定佔用不少空間，佔了我家的一半（空間）。」在阿鋒家，舊物基本上「有入無出」。

難道近日議論紛紛的垃圾徵費，沒勾起阿鋒和他爸丁點扔掉「雜物」的念頭嗎？阿鋒說愛好儲物的人或多或少有「儲物癖」，也就是一向不丟東西，從沒丟棄舊物的想法。

【 儲物緣由 】

父贈可樂搖搖 引起無限聯想

從小到大住在充滿舊物的家，看着爸爸儲一些香港舊書、舊文件等，阿鋒自言受爸爸影響，也對儲舊物心生興趣，有別於爸爸的是，阿鋒較喜歡儲香港玩具。他記得爸爸有一個老舊的機械人玩具，入電池啟動之後，機械人會自動操作，「它只有一套簡單的動作，就是走幾步，停一停再自轉及攻擊，不斷重複這一套動作」，阿鋒覺得這個樸素得連遙控也沒有的機械人很可愛，但爸爸從不輕易讓阿鋒碰他愛惜的舊物，阿鋒對那機械人只能眼看手勿動。爸爸的舊玩具碰不得，自己的總可以吧？

阿鋒收藏了許多舊香港玩具，其中一個據稱是1961年可口可樂公司與羅素搖搖合作推出的第一款可樂搖搖，而且是香港版本。阿鋒說：「在香港，我認識的應不多於5個人持有（這款可樂搖搖）。」這個可樂搖搖是阿鋒爸爸送的，阿鋒擁有這般稀有的搖搖，心想：「我有最難蒐集的搖搖，剩下的應相對容易，何不繼續儲下去？」

阿鋒翻出放滿約800個可口可樂搖搖的箱子，告訴記者縱使他不玩搖搖，但可樂搖搖是他「最真心、儲得最專」的物件。有時阿鋒拿他的可樂搖搖收藏到市集擺攤，時會聽見路過的家長說：「我小時玩過這種搖搖！」也有人忍不住分享搖搖的口述歷史，阿鋒才發覺原來可樂搖搖如此深入上一代人心，他說可樂搖搖在香港風靡一時的程度是「在學校和屋邨都看到搖搖表演」，而且大部分老一輩童年都曾嚮往擁有一個可樂搖搖。

另一方面，阿鋒反思為何如此具回憶的玩具，在網上難尋資料？香港為何沒人記錄可樂搖搖的歷史？阿鋒在學時修讀日本研究，不時要查找日本歷史，赴日旅遊時發現許多從資料或書中讀過的歷史建築或物件，都保留至今，看到實物「覺得歷史原來不是離你很遠」，相反見證香港歷史的遺蹟多不復見。他不禁憶起誠昌錶行和其他已結業的老店，大家關注的多數是倒閉一刻，「但從來不會有書去寫它（舊舖）的歷史，無咗就係無咗，好多嘢無咗就會唔記得」。所以阿鋒想收藏這些老店的舊物，好好保存終將逝去的回憶，「告訴大家它們（這些老店）存在過」。

不求回報 靠兩份兼職

「拾舊」這個月租7000多元的小小空間，蘊藏阿鋒這6年來的心血。他說這些舊物對不少人來說，「買回去可能沒什麼用」，他靠賣舊物未必有實際回報。現時他要做兩份兼職維持基本收入，應付生活費和租金，他說：「所有生意都未必一定賺，但我返工就一定有錢收，一定有回報，做兼職是想有穩定的回報去支持我收舊物，沒可能那麼天真，不做兼職在這裏等運到。」

李禮鋒的家人，包括父親在內，初時反對阿鋒以收藏舊物為職業，後來看到他的堅持，知道他不是一時興起，漸漸改變態度。阿鋒說，「我覺得自己做的事很有意義」，他為消失的店舖保存舊物，又或是收藏象徵上一代人童年回憶的搖搖，像幫香港留下一份回憶錄，而他出外打工無法體會這種感受。

【 聽眾交流 】

英女王登基碟不能割捨

阿鋒收舊物，也賣舊物，記者好奇有沒有哪件物品是不能割捨的？

記者：你儲了這麼多東西，有沒有一樣你會一直保留，又捨不得拿出來讓人觸摸的？

阿鋒：一定有，1953年英女王登基紀念碟。

記者：這個碟有何特別？

阿鋒：它是傳統彩瓷，上面有類似「萬壽無疆」的圖案，但又有英女王的樣子，有點中西合璧。

記者：會有人覺得你的工作是「收買佬」嗎？

阿鋒：會的，但我跟「收買佬」的分別是，他們不會探究舊物背後的故事，我會。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 羅慶沛

{ 編輯 } 利永倫

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