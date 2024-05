【明報專訊】羅馬尼亞導演雷杜祖迪(Radu Jude)新作《世界玩完 你咪當真》(Do Not Expect Too Much From The End of the World)承接前作《春宮 野史 大批鬥》的挑釁,借用詩人史丹尼士羅萊的詩句作為片名,呈現一個在後新冠疫情當下層次感豐富、充滿末世感的日常。