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2024年5月19日星期日
星期日生活
星期日生活
周日話題：《月明星稀》搬演移英故事 拉開距離看離散
快樂人共並肩
無名周記：拜登的以色列情結
movie chic, movie style：重慶森林：重看，發現香港變了很多
阿貓阿狗：#232 輕重
悼：短篇女王：艾莉絲孟若與小說藝術
誰人日記：Slow Horses
同場加映：烈佬傳與列佬傳──《烈佬傳》周未難與《但願人長久》林覺民
老少女之麻糬周記！
影像特區：惠潮Clockenflap
同場加映：回憶的堆疊與消逝：何秀萍的〈那個下午我在舊居燒信〉
五音筆傳：四海之內皆「チーム友達」 東亞地區的嘻哈握手位
#028 金魚囝
星期日現場：在這一天，在長洲
放心寫作：#88 厲害柚的人生哲學
讀者來信：〈致不夠善良的我們〉
同場加映：《世界玩完 你咪當真》：點當真？
家明雜感：羅渣哥曼與他的B片時代
影片簡評
單元連載：香港書98
星期日文學‧敘述的詭計——香港推理小說作家陳浩基專訪
{生態觀察達人}Robert I. Ferguson 自學生態攝影 出書記錄港常見物種 情迷香港野
讀食時光：休漁期吃魚 番茄燴紅衫
民間故宮：城寨旁有間鐘表店 古物店寫另類香港回憶錄
社會實驗：青衣馬拉松聚島民情懷 看船廠聽鳥鳴 漫步尋根
打開垃圾：廚餘回收 中央處理有限 去中心化收集迎需求
未來城市：好死有得揀？ 修例倡早訂醫療指示 免至親掙扎
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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周日話題：《月明星稀》搬演移英故事 拉開距離看離散
快樂人共並肩
無名周記：拜登的以色列情結
movie chic, movie style：重慶森林：重看，發現香港變了很多
阿貓阿狗：#232 輕重
悼：短篇女王：艾莉絲孟若與小說藝術
誰人日記：Slow Horses
同場加映：烈佬傳與列佬傳──《烈佬傳》周未難與《但願人長久》林覺民
老少女之麻糬周記！
影像特區：惠潮Clockenflap
同場加映：回憶的堆疊與消逝：何秀萍的〈那個下午我在舊居燒信〉
五音筆傳：四海之內皆「チーム友達」 東亞地區的嘻哈握手位
#028 金魚囝
星期日現場：在這一天，在長洲
放心寫作：#88 厲害柚的人生哲學
讀者來信：〈致不夠善良的我們〉
同場加映：《世界玩完 你咪當真》：點當真？
家明雜感：羅渣哥曼與他的B片時代
影片簡評
單元連載：香港書98
星期日文學‧敘述的詭計——香港推理小說作家陳浩基專訪
{生態觀察達人}Robert I. Ferguson 自學生態攝影 出書記錄港常見物種 情迷香港野
讀食時光：休漁期吃魚 番茄燴紅衫
民間故宮：城寨旁有間鐘表店 古物店寫另類香港回憶錄
社會實驗：青衣馬拉松聚島民情懷 看船廠聽鳥鳴 漫步尋根
打開垃圾：廚餘回收 中央處理有限 去中心化收集迎需求
未來城市：好死有得揀？ 修例倡早訂醫療指示 免至親掙扎
周日話題：《月明星稀》搬演移英故事 拉開距離看離散
快樂人共並肩
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打開垃圾：廚餘回收 中央處理有限 去中心化收集迎需求
未來城市：好死有得揀？ 修例倡早訂醫療指示 免至親掙扎
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