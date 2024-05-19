我們這邊則如期有飄色，數據說在佛誕假期湧入長洲的人多了幾乎兩成，島外人看這天是一個旅遊活動，但原來這天守在長洲的島民都要齋戒沐浴。《九龍城寨之圍城》鄭導與眾星謝票謝到康城，早前傳出小說作品將改編成韓劇的港產推理小說家陳浩基，今期接受Sabrina Yeung和馬丹妮的訪問，談寫作長篇小說，他們也討論到科技昌明下，推理小說要設計詭計而不老套愈來愈難，還有陳浩基取材自警察的小說故事中的實感，予人有「曾在警署工作過」的印象，他是如何做到？

最後又回到待理中的垃圾問題，今期我們針對廚餘處理，由宏觀規劃以至個人努力都做了分析，廚餘是減廢的一大關鍵，要達至圓滿有一個結構性的困難，要考驗社會上下的魄力。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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