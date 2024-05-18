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可換排氣口 恤衫、tee都適用 Sony新一代掛頸涼伴 悄悄調溫

【明報專訊】漫長的夏天又到，天氣開始變得又熱又濕，若經常要在戶外工作，不用一會便汗流浹背。想在戶外都有涼快感覺，流動降溫電器是近年新興產品，無論是手提風扇或穿戴式調溫機等，都能在猛烈陽光下，為身體帶來涼快感覺。其中Sony的「掛頸涼伴」推出至第5代，更稱降溫效能比上一代提高1.5倍。

降溫效能較上代提高1.5倍

要數近年最具名氣的戶外降溫產品，不得不提Sony的穿戴式調溫機REON POCKET，用家只需把裝置掛在後頸，便可透過散熱組件來降溫。最近廠方新推出第5代型號，加大散熱組件之餘，也採用全新的散熱風扇結構，以加強降溫和散熱效率。品牌宣稱與上代相比，第5代的降溫效能提高了1.5倍。

8檢測器 因應環境靈敏調溫

REON POCKET 5配設的REON POCKET TAG機身上，共有8個感測器，配合舊有的「SMART COOL ⇔ WARM MODE」功能，可感測環境變化而自動調節涼快或溫熱模式。今代進一步強化功能，令溫度調節更靈敏。此外，透過REON POCKET TAG的軟件更新，加入直射陽光檢測功能，品牌稱根據環境變化自動調溫的需時比上一代減少三分之一。

為配合不同使用場合，REON POCKET 5改良了機身釋放熱量的排氣口蓋設計，並提供兩類排氣口蓋讓用家按需要切換。商務場景的排氣口蓋（長版通風口護蓋）適用於有領恤衫，排氣口延伸至領口高度，配合頸背形狀，能被西裝褸或恤衫遮蓋而不影響散熱效果；休閒場景的排氣口蓋（短版通風口護蓋）則有較短的通風口，以配合低領口衣物如T恤。

10小時續航 噪音降約五分之一

REON POCKET 5今代新增COOL level 5（上代最高level 4），以加強降溫效果；同時也加大機體電量，設定COOL level 4時可連續使用7.5小時，而當開啟「SMART COOL ⇔ WARM MODE」自動調溫模式，最長更可使用10小時。不過機身重量未有因而大增，僅由上代約109克微升至今代約116克。除了電量外，新型號的靜音效果也有提升，主機運行COOL level 4時噪音比上一代降低約五分之一。

REON POCKET 5與之前系列一樣，另設專用機套（售價：$180），可同時收納REON POCKET、REON POCKET TAG、USB連接線和排氣口蓋等，保護機身和配件免受撞擊。而為配合頸部較幼細的用戶，廠方亦推出尺寸較小的專用頸帶另外發售（售價：$149）。●

Sony REON POCKET 5

套裝售價：$1499（包括REON POCKET 5、專用頸帶及REON POCKET TAG）

查詢：2833 5129（Sony）

Momax 3段速手提風扇 「冰敷」貼身降溫

要在戶外為身體降溫，最簡單是用手提風扇，但若風扇風力不足，亦得物無所用。由Momax推出的Ultra Freeze冰敷手持高速風扇是不錯的選擇，機體內置直徑2吋的6葉片風扇，最大風力可達12,000RPM，最大風速3.95m/s。同時設有Stepless Speed Control無級調速功能，不會突然吹出強勁風速而令人感到不適。

除了特強風力之外，在風扇的中間位置還設有降溫的金屬片，用家可透過冰敷模式把風扇貼近身體來降溫，冰敷模式可配合吹風一同使用，進一步為身體帶來涼快感。為提高風扇的耐用度，Ultra Freeze的機殼主要使用ABS塑膠、鋁合金及不鏽鋼製作，以提升防撞能力，雖然機體因而稍稍變重至195克，但不影響便攜度。機體內置3000mAh電池，在最低風速下可連續使用13小時，而在最高風速下亦可提供1.7小時使用時間，而在冰敷模式時，最多可使用兩小時。●

售價：$199

網址：hk.momax.net

Life on Products 兩用折疊風扇 涼浸浸煲劇

流動風扇除了講求涼快外，使用體驗亦十分重要，如果能滿足不同場景使用便更好。由Life on Products推出的LCAF007迷你手提風扇便幫到手，可折疊的機身設計令它可變身為多種模式，包括手持模式、桌上型模式、行動支架模式、免持模式。其中最方便的是行動支架模式，用家只需要將機身下半部分的框架拉下，便變成了機體支架，可橫放手機來睇片，而上方則可透過折疊設計調校風扇的吹風角度，一邊吹涼風一邊煲劇。

LCAF007提供3段風量控制，並內置3000mAh電池，在最弱風力下，最多可提供13小時的使用時間；最強風力下則可連續使用4.5小時。此外，LCAF007亦設有行動電池模式，當手機無電池時可充當「尿袋」。由於機體主要採用ABS塑膠製作，所以僅重135克，十分輕便。機體提供藍、白及粉紅3種顏色選擇。●

售價：$158

網址：www.metrosix.com

Minthouz 掛頸風扇 電量有得睇

要有涼風但又同時能解放雙手，掛頸型流動風扇是不少人的選擇，功能亦愈來愈多，好似由Minthouz推出的MT-L004F智能電子顯示掛頸風扇，採用宣稱親膚的矽膠製作，配合可扭動變形支架，用家可隨意調校吹風角度。此外，機身設有LED屏幕以顯示機體的電量及風速，不用怕風扇突然無電停工。

電量方面，MT-L004F左右兩側分別內置1000mAh電池，用家可透過USB Type C充電，並提供3檔風速（睡眠風、自然風和強風），當使用睡眠風時，最長可使用7.5小時，強風模式則可使用1.5小時。由於設有兩個摩打來控制出風，所以機體重達288克，不過由於採用掛頸設計分散重量，一般都不會感到太沉重。運行時的噪音只有20至40dB之間，就算在寧靜的室內使用都不用擔心影響別人。●

售價：$188

網址：www.elecboy.com.hk

THANKO神奇三寶 冷氣衫 風扇遮 涼腰帶

炎炎夏日到戶外工作，有時雙手未必閒着讓你拿着風扇吹，怎辦呢？日本品牌THANKO推出了很多實用而有趣的消暑電器，今年便帶來了「3秒冷藏服」Cooling Vest，這件背心內有乾坤，內藏製冷片，兩側配合風扇，聲稱3秒即可降溫達19℃。用家可以用控制器切換製冷或風扇模式、調校風力。電子部件可輕易拆卸來清洗背心，搭配行動電源，使用方便。

另一法寶「腰帶風扇」Waist Fan，採用獨特的腰部穿戴式設計，輕鬆將風扇固定在腰部，解放雙手。而且體積小巧，藏在衣服中毫不顯眼。腰帶風扇有4級風力選擇，且內置電池，續航時間最長4.5小時。腰帶還設有LED顯示屏，顯示電量及風力；至於「風扇雨傘」Fanbrella，乍看是一把普通的縮骨遮，其實雨傘內搭配風扇，遮風擋雨之餘更可吹着涼風擋太陽。傘布採用防水的滌綸，並加入了防曬塗層，聲稱可阻擋98%紫外線，黑色內襯也可防止地面陽光反射。風扇使用時間最長約3小時。●

THANKO Cooling Vest：$998

THANKO Waist Fan：$498

THANKO Fanbrella：$438

網址：www.unitytechhk.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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