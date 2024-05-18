百年教堂變身人氣cafe 彩繪玻璃IG-able

Made林的建築以大自然元素貫穿，主樓Hall of The Forest保留教堂原本的尖塔、紅磚外牆和彩繪玻璃，推開大門進入後，內裏是截然不同的感覺。咖啡店各樓層擁有不同主題，如B1裝潢成地下洞穴，2、3樓則以森林為主。咖啡店特意在室內各處種植綠色植物，在銀色桌子、水池的映照下，有如被樹林包圍。樓梯間的彩繪玻璃亦是打卡點之一，隨便拍上2、3小時也不誇張！

入場前需在門口的點餐區點餐，包含最低消費，每人至少購買任何一款餐點。從正餐到麵包、糕點，有大葱奶油芝士貝果、肉桂扭結麵包等，其中Stone Bread（6300韓圜/顆，約36港元）最具特色，麻糬外分別裹上黑芝麻粉或Lotus餅乾粉，外形看來像兩顆石頭，入口卻煙煙韌韌，有趣！咖啡店只接受電子支付，餐點價格偏高，單是一杯美式咖啡已售7900韓圜（約45港元），比起首爾市內的咖啡價格都要高，不過勝在不限用餐時間，可隨便打卡，消費後可獲得手帶，戴上後可免費參觀House of The Forest的展覽。毗鄰主樓的House of The Forest，空間雖不大，但有多個着重感官體驗的打卡場景，如天花板鋪滿花的鏡房、掛上多片羽毛的空間，其中一個熱門拍攝點是以月亮為主題的房間，一輪圓月緩緩自轉，可以月亮作背景來拍出剪影，打卡一流。

除了Made林，永宗島上還有不少海邊咖啡店如Cafe Mieum，藍天白雲下窩在cafe內歎咖啡、看海，愜意得很！從迎仕柏度假城出發，車程約20分鐘，若時間充裕的話，不妨一遊。●

Made林

地址：韓國仁川中區龍游西路479號街42

Instagram：madelim_official

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