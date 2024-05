百年教堂變身人氣cafe 彩繪玻璃IG-able

Made林的建築以大自然元素貫穿,主樓Hall of The Forest保留教堂原本的尖塔、紅磚外牆和彩繪玻璃,推開大門進入後,內裏是截然不同的感覺。咖啡店各樓層擁有不同主題,如B1裝潢成地下洞穴,2、3樓則以森林為主。咖啡店特意在室內各處種植綠色植物,在銀色桌子、水池的映照下,有如被樹林包圍。樓梯間的彩繪玻璃亦是打卡點之一,隨便拍上2、3小時也不誇張!

入場前需在門口的點餐區點餐,包含最低消費,每人至少購買任何一款餐點。從正餐到麵包、糕點,有大葱奶油芝士貝果、肉桂扭結麵包等,其中Stone Bread(6300韓圜/顆,約36港元)最具特色,麻糬外分別裹上黑芝麻粉或Lotus餅乾粉,外形看來像兩顆石頭,入口卻煙煙韌韌,有趣!咖啡店只接受電子支付,餐點價格偏高,單是一杯美式咖啡已售7900韓圜(約45港元),比起首爾市內的咖啡價格都要高,不過勝在不限用餐時間,可隨便打卡,消費後可獲得手帶,戴上後可免費參觀House of The Forest的展覽。毗鄰主樓的House of The Forest,空間雖不大,但有多個着重感官體驗的打卡場景,如天花板鋪滿花的鏡房、掛上多片羽毛的空間,其中一個熱門拍攝點是以月亮為主題的房間,一輪圓月緩緩自轉,可以月亮作背景來拍出剪影,打卡一流。

除了Made林,永宗島上還有不少海邊咖啡店如Cafe Mieum,藍天白雲下窩在cafe內歎咖啡、看海,愜意得很!從迎仕柏度假城出發,車程約20分鐘,若時間充裕的話,不妨一遊。●

Made林

地址:韓國仁川中區龍游西路479號街42

Instagram:madelim_official

[旅遊]