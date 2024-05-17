清代鼻煙壺千變萬化 「壺癡」500藏品免費展

已故本地收藏家冼祖謙遺孀冼石韞玉，捐出近500件浮雲軒藏中國鼻煙壺予香港藝術館作永久館藏。冼祖謙的鼻煙壺藏品在國際收藏界分量十足，他生前對推廣中國鼻煙壺藝術有很大貢獻，被中國文物收藏家冠以「壺癡」之美譽。這系列藏品是本地博物館界最具規模和最完備的鼻煙壺捐贈。

鼻煙傳入中國後受皇帝及王公貴冑喜愛，成為清代社會時尚，而用來盛載鼻煙的小瓶便應運而生，自此成為一個重要門類的藝術品。細小的鼻煙壺從盛器變成品味象徵，也是達官貴人用來饋贈使節、君主賞賜臣僚、政商界酬答同儕的高級禮物。今次展覽有5個展區，包括「嚴選材質」、「永恆經典」、「流行新樣」、「另類玩味」和「專屬品味」，展示多元化的物料選材和高超的工藝技巧。

琺瑯壺清宮御製 黃色君主專屬

小巧精細的鼻煙壺，展現中華藝術的博大精深。品賞鼻煙壺時可留意其變化萬千的工藝與材質，例如玉器、瓷器、料器（玻璃器）、漆器、匏器、琺瑯器，以及各式內畫鼻煙壺的技術等。當中一款玻璃胎畫琺瑯黃地花卉圖葫蘆形鼻煙壺是清乾隆時產品，是冼祖謙臨終前仍堅持要購藏的好東西。它以玻璃製成，有「乾隆年製」款 ，由清宮御製，用琺瑯彩料於葫蘆形壺身繪上月季、海棠等植物，再以黃色地襯托。黃色為清代帝皇的象徵，雍正時期曾禁止民間販售及仿製黃色琺瑯的鼻煙壺，故黃色款式可算是君主才能擁有的專屬品。在鼻煙壺的世界之中，黃色總是最吸睛。

威尼斯玻璃配螭龍圖 中西合璧佳例

此外，還有兩款以玻璃製作的款式。金星玻璃螭龍伴壽圖鼻煙壺是清乾隆時產物，它使用的金星玻璃原產自意大利威尼斯，在高溫熱熔過程中加入金屬氧化物，經密封冷卻，棕紅色玻璃中會形成結晶顆粒，發出繁星般的璀璨光芒。此玻璃燒製技術複雜，及至乾隆6年，清宮玻璃廠在西洋傳教士協助下，才在中國本土成功燒製。而另一款胭脂水地套二色玻璃喜上梅梢圖鼻煙壺亦考驗工匠手藝，它融合兩種不同的套色工藝，首先在胭脂水色玻璃胎上滿套綠色玻璃，雕刻成喜鵲及梅花高浮雕圖案，再把熱熔液體玻璃局部黏貼在外層玻璃上，為梅花點上鮮艷紅色。壺上的喜鵲於梅枝間展翅或停息，寓意喜上眉梢。壺身12隻喜鵲對應每個月份，亦有「月月見喜」之意。

展覽中兩款以金屬製作的藏品絕不能錯過。銅胎畫琺瑯龍紋鼻煙瓶以銅製成，有螭龍紋款。銅胎仿照歐洲進口鼻煙的玻璃瓶器形，其封蓋能避免鼻煙氣味泄漏。它用絢麗的琺瑯在黃地繪上祥雲五爪龍紋、螭龍及纏枝花卉圖案。至於金胎畫琺瑯仕女課子圖鼻煙壺則使用金製成，有「乾隆年製」款 。以金胎製作的鼻煙壺當然是皇帝專用，此款色彩富麗鮮艷，配合高浮雕的鏨刻花卉紋飾，展現皇家尊貴氣派。開光內的仕女課子圖是乾隆時期琺瑯器上的常見主題，表現母慈子孝的天倫之樂。當中的人物五官線條柔和，面部輪廓立體。

日本印度白玉壺 象牙寶石嵌表面

另一物料是白玉。一款日本京都津田家白玉百寶嵌庭園人物圖鼻煙壺來自19世紀下半葉，當時日本開始流行「芝山象嵌」這款百寶嵌裝飾風格。工匠用象牙等名貴物料雕琢成細小部件，鑲嵌於漆器、牙雕或木雕上；又運用材質獨有的顏色、質感及光澤拼貼出色彩繽紛的圖畫。日本工匠以相類風格加工鼻煙壺，當中由津田宗貫開創的京都津田家流派最有名。另一款白玉製成的款式是痕都斯坦式玉嵌寶束蓮紋鼻煙壺，採用印度典型的寶石包鑲方式，先以金線壓填於玉胎預先琢磨的凹槽，作為寶石托座，再用凸出的金屬外圈固定綠松石、紅寶石、藍寶石、鑽石、青金石等寶石，嵌飾成花瓣及枝葉，風格華麗，展現痕都斯坦玉器的獨特風格。

珊瑚葫蘆材質 按形態雕刻

此外，也有些相當特別的製作物料，例如一款珊瑚圓雕劉海戲蟾鼻煙壺以珊瑚製作而成。珊瑚處於深海難以開採，自古被視為珍寶。此壺用橘紅色珊瑚雕成，並依珊瑚生長形態雕成狹長外形，枝椏隨形雕成攀附山石的傳說人物「財神」劉海，手提一串銅錢釣引三足金蟾，寓意招財納吉。至於模印葫蘆螭龍捧壽圖鼻煙壺是用葫蘆製成，葫蘆器又稱「匏器」，含子孫眾多的吉祥意思，工匠使用套範限制葫蘆生長形態，挑造型規整的加工 ，故成器極難。另一款粉彩仕女像鼻煙壺則以陶瓷製作，雕塑成具玩味的人物造型。此壺塑成居家打扮的側臥仕女，衣裳花俏面容嬌媚，托頭曲膝姿態撩人，其中一足充當壺蓋，別具風情。

袖珍．厚禮——

浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展

日期：即日展出

地點：香港藝術館3樓中國文物展覽廳

查詢：hk.art.museum

備註：免費入場

文：呂一心

編輯：周淑樺

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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