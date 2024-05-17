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開眼 玩樂擴志

藝術家向修補匠人致敬

【明報專訊】生活在物質豐裕的世代，物件破損，輕而易舉就能獲得新的一件；但舊時物資貧乏，衣物、食具等總是不斷修補，直至完全無法再使用為止，既是出於勤儉之舉，也是由物生情，不捨那些陪伴多年的物件被丟棄。展覽「舊物•新念——藝術家向修補的時代致敬」，邀請9名來自香港與台灣的藝術家，以「修補」為主題創作。

補鞋、補鑊、補傘，這些小販檔曾是街上一道流動風景，近年卻幾乎絕迹，藝術家祁連、陳凱明和胡志華用油畫及水彩畫，重現這些修補匠人的模樣。擁有一雙巧手的皮雕藝術家段安國，以皮革雕塑創造出一個個立體人偶和場景，細看他創作出的鐘表師傅、鞋匠等，那因專注而靠攏的眉頭、衣物的皺摺位、雙手粗糙的皮膚，將他們栩栩如生地定格在當下。

金繼、鋦瓷除了實用一面，修補痕迹也可為重生的器具帶來另一種美感。金繼藝術家許俊傑將陶藝與金繼結合，在黑、白瓷器綴上金線，以金繼填補的裂痕，含蓄地表現器物蘊含的感情與故事。擅長金繼與鋦瓷的藝術家陳冠安，則讓這些修補痕迹成為茶壺、茶杯的裝飾，增添美感。藝術家呂學宜亦將鋦瓷內的包口技藝與茶具、酒器等結合，杯子、茶壺邊沿的一圈銀線，讓作品更為精緻。鋦瓷修復好物件，也修補好物主的心靈，藝術家陸珊在大腦、心臟形狀的瓷器作品上施以鋦瓷之術，就如縫補好身上創傷。

最後是藝術家戴佑安的微型藝術作品，以破損牆身為主題，並利用再生廢棄物料，重現舊日生活之貌。

舊物•新念——

藝術家向修補的時代致敬

日期：即日至6月23日

地點：淺水灣道109號影灣園商場G105至106 Artspace K

門票：免費

網址：artspacek.org

[開眼 玩樂擴志]

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