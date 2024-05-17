鋦瓷修補工藝 擁抱裂縫 器物重生

中國工匠巧手 破碗變日本茶具名物

鋦瓷的「鋦」字從金部，即以金屬將破裂器物拼合、修復，從瓷器、鐵器、玉器，到玻璃、木材等都可應用。鋦瓷技藝歷史悠久，鋦瓷老師黃淑頴（Sharon）指其確切源起難以追溯，但有文獻記載宋朝時已出現。現收藏於日本東京國立博物館的青瓷茶碗「馬蝗絆」是歷史上最有名的殘器之一，據《馬蝗絆茶甌記》記載，日本平安時代末期（相當於南宋期間）將軍平重盛向杭州一座佛寺捐助黃金，寺廟住持以茶碗回禮。多年後碗底出現裂痕，被送回中國希望燒製出一模一樣的茶碗，但因當時的工匠已無法燒出如此精妙的青釉色，遂於碗底施以鋦釘修補裂痕，送回日本。破「碗」重圓後，碗內不見釘口，僅留淺淺的裂縫痕迹，碗外的補釘則為茶碗增添一份殘缺之美，因而成為日本一件有名的茶具文物「馬蝗絆」。

修補方式多元 花釘化為點綴

不止文物，鋦瓷工藝亦可見於尋常百姓家。「以前一件瓷器如飯碗並不便宜，不像現在幾元就能買到，所以東西破損後，人們就會找師傅修復。他們會拿着工具箱，在街頭叫喊：『補碗、補盤、補碟……』，上門修補。」Sharon表示，鋦瓷修補方式多元，有些會鑽穿瓷器，以金屬線材緊綑或用鋦釘緊扣碎片，較為牢固，卻會留下明顯的修補痕迹；有些則會避免鑽穿器壁，以免破壞內裏圖樣。她指出後者較易被人接受，因毋須在器物上造成明顯破壞，但鑽的深度需精準拿揑，鑽太深，易穿透器壁；鑽太淺，則不夠牢固，所以修復時宜慢不宜快。所用鋦釘也有講究，常見為銅、銀、鐵等材質，以鐵釘最穩固，適用於大缸、大盤之上，而她最常用的黃銅鋦釘，不易生鏽，較為美觀。修補時不單為鞏固，美感亦是考量，除了常用的柳葉形鋦釘，還有各式花釘選擇，如對三角形釘、梅花釘、如意釘等，可將修補的痕迹化成器物上的點綴。

依器物用途 選用鋦瓷或金繼

說起陶瓷修復，鋦瓷以外，常見還有金繼，以漆和金粉將瓷器裂縫黏合，在器皿上留下一條條宛如枝椏的金線。同時習得兩種修補之法的Sharon說，除了物主意願和美觀上的考慮，她還會根據器具用途而選擇合適的修復方法。她以近日為友人修復的瓷製排水孔蓋為例，「這個排水孔蓋經常會被水冲，如果用漆與金粉，日後可能會變色或脫落」，這情况下鋦瓷就是較適切的方法。為何不用化學膠水黏合？她說在食具上用化學膠水始終有擔憂，而另一方面，「鋦瓷、金繼所用的物料，即使之後不用都可回收，取自自然，最後都可回歸自然」。

修補過程摒除雜念 放鬆療癒

從金繼到鋦瓷，Sharon深陷陶瓷修補之法，修補過大大小小的器具，但幾乎都來自他人，因她本人不常打破物件。她是在上茶道課時見到老師和同學經常打破茶具，才萌生學習陶瓷修補的念頭。每次將殘破器具修復完好，物主的笑容是她最大的收獲。「每一件來到我手上的物品，都有它的故事；有些是古董，有些是家人的遺物，雖然不值錢，但因為那是他們唯一留下的東西，希望修復好以留念。」每口釘既修好物件的殘缺，也補好物主心中的傷痕。

每次埋首修補，對Sharon而言也是個療癒過程。接觸金繼與鋦瓷前，她與很多都市人一樣，大腦時刻運轉，無法停下。「我發現只有在修復時，腦海變成空白一片，什麼雜念也沒有想，過程非常療癒。」現在有時教班，她也遇到一些住偏遠地區的學生特意來中環上課，視上堂那幾小時為難得放鬆時間，不急着在課堂上以最短時間學最多東西，而是以自己步調，從手作中找到喘息空間，就像當年的自己一樣。

金繼．鋦瓷一天工作坊

日期：5月26日

地點：中環荷李活道10號大館三座2樓203室

收費：$2080/人

網址：shorturl.at/doV46

文：張淑媚

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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