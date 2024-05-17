明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【奧斯陸】建基於真實故事的道德

【明報專訊】最近在工作場合碰上不相熟的舊同事。她突然之間撲出來向我問候。「最近好嗎？」我一問，她即時說自己最近好多了，說「我會在今個周末在E報公開我的故事！」什麼故事？星期日收到同事的短訊後，我才明白原來這是她的#MeToo故事。

原來她在舊公司一個派對上被高層強迫親吻。相隔近5年，她把事件公諸於世，向全世界告知這間公司如何敗壞，沒有好好處理這件事，讓她在這5年間被精神問題折磨。當然，高層是錯，不應搞男女私情，但同時間不少舊同事又說男版的故事不一樣，強調女方一直在調情，現在要公開事件其實只是因為與公司鬧翻。這些羅生門故事不會老，每每最後都只能靠個「信」字，判斷哪個版本更可信。這讓我想起最近大熱全球的Netflix新劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）。

Baby Reindeer是蘇格蘭創作人Richard Gadd的作品，把舞台一人騷改編成7集電視劇。整個故事很簡單，就是主角Donny被一個女人跟蹤。創作人Gadd自己飾演主角，因為這是他20歲出頭時的真實經歷。Donny由蘇格蘭移居到倫敦，在喜劇界發展，於Camden一家酒吧兼職打工。一天一個40多歲女人Martha踏入酒吧，愁眉苦臉，Donny問她飲什麼，她說要一杯茶，但負擔不起。出於同情心，Donny向她遞上一杯免費茶，從此令她迷上Donny，她每日到酒吧見他，喝免費茶。

Martha對Donny的愛慕不斷加深，不止真人跟蹤，更不斷向他寄電郵，在社交網絡不斷寫私訊，最終迫使Donny報警，擾攘多時，事件才告一段落。

Baby Reindeer是難得的好戲，除了因為劇情緊湊，引人入勝外，劇集對施害者與受害者關係的細緻描述在電視界上屬前所未有，是難得的誠實與細膩，勾畫很多複雜的情感。這段關係不是平常人眼中Donny是受害人而Martha是施害者那麼簡單，兩人正好相遇在人生低潮，都是受了傷的靈魂，各自需要不同的慰藉，造就這個非一般的故事。

劇集全球大熱，吸引很多八卦觀眾希望找出Martha真正身分，紛紛成為網上偵探在創作人Richard Gadd的社交網絡帳戶中尋找蛛絲馬迹。不足數日，她真正身分就被發現，叫Fiona Harvey。當然，故事還未完，這班八卦偵探以正義之名，向Fiona寄短訊，在facebook上回應轉載她的一舉一動。

Fiona在facebook不斷發文，投訴劇集及Gadd支持者的騷擾，更指她收到不少死亡恐嚇。同時她強調自己才是受害者，Gadd是個騙子。很快英國小報亦分一杯羹，報道事件。擾攘多日，她近日接受英國右翼名嘴Piers Morgan訪問，揚言要澄清事實。

假設創作人Gadd沒有說謊，Fiona Harvey明顯情緒不穩定，傳媒八卦偵探不負責任地接觸她都是在炒作故事，為求花生。這引發很多有趣討論，究竟這類根據真人真事改編的故事的道德責任在哪？縱使創作人Gadd是受害人，但他有否責任去保護施害者的真正身分，避免她被觀眾騷擾？這種故事會否成為創作人的武器，讓他們主導話語權，滅去其他人的聲音？有趣討論，讓我思辨舊同事在報章上的文章。故事，就是有很大的威力，可以改變社會，亦可以用來剷除眼中釘。

文：陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海 借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕道德 改編 真人真事 電視劇 馴鹿寶貝 奧斯陸 開眼 大都會文藝誌

上 / 下一篇新聞