明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

「貧窮人的台北」 無家者故事走入藝術館

【明報專訊】自2017年起，每年10月，台灣「向貧窮者學習行動聯盟」會在有較多貧窮、無家者居住的台北萬華區，發起「貧窮人的台北」（貧北）行動，用展覽、劇場和論壇，與大眾交流多元城市經驗。今年貧北有個新嘗試，在台北當代藝術館（MoCA）設展，遊覽台北時，可以順道聽聽無家者的故事。

為什麼展覽命名「貧窮人的台北」？團隊認為，回顧歷史會發現，這座繁華城市是百多年來南往北來的人共同努力的結果，不止屬於成功或有錢的人，貧窮、邊緣人群的經驗，也需要被聽見。7年來，他們曾與19個民間團體、逾100名貧窮經驗者，還有藝術家及學者合作。最初團隊曾擔心不該為弱勢社群代言，在逐漸得到更多人信任，親口講述自己的故事下，現在想再進一步，讓本來沒那麼關心弱勢的人，也能聽見不一樣的台北故事。

無家者欠支持 難恢復社會角色

多年來聽聞過一些台灣對無家者友善的措施，如無家者晚上9點後，可以在台北車站躺下，還有在站外設置專用置物區；台北是否已算是較有人情味的城市？無家者與貧窮議題倡議團體「人生百味」共同創辦者、貧北策展人朱剛勇回應道，台灣有基本的社會救助和關懷，但目前無家者要恢復社會角色，還沒有足夠支持。台灣未經歷過非常嚴重的經濟跌宕，無家者人數相對少，但她認為正因為沒有很多人面對過嚴峻的貧窮生活，未必能夠同理貧窮者的處境。

展覽分為「無名的城市，移動勞工們的心聲」、「聲名狼藉者的生活，聆聽背負汙名生活在邊緣的群體」和「另一座島，創作發聲想像另一個烏托邦」3個展區，展出8組由團體或藝術家和貧窮經驗者的創作。

9米長抽屜櫃 按時序列「北漂」印記

劉于瑄、劉怡萱、李翊綺、李昀庭與人生百味團隊的作品《什麼風把你吹來的》，屬於第一個展區。這是一個蜿蜒的9米抽屜櫃裝置，上有大量半透明色片，按年代時序排列。「我們收集了各式各樣的台北群體：無家者、脆弱家庭、障礙者和都市原住民等，在什麼年代、契機底下決定來台北，感受是什麼。」朱剛勇說，他們想表達人不會平白無故遷移，遷移尤其對貧窮者來說成本很高，要捨棄生活網絡和摯友，也需要旅途開銷。

色片上印有參與者到台北的原因和對城市的印象，標有年份，而櫃頂有紅繩和木枝串連，如朱剛勇描述：「哪一年平價住宅被蓋起來，哪一年台北開始興建捷運系統，那時候就很多貧窮者為了找工作機會來這邊。」「大家常問一個問題：你又沒錢，幹嘛搬來台北？為什麼門檻這麼高，他們仍決定要來？一定有他的理由，我們想收集這些理由讓人知道。」

徵集到貧窮者的回應後，創作團隊再問「北漂」的學生、年輕上班族等「普通人」同一條問題。他們發現很有趣，「這些『普通人』對台北的想法和感受，跟前面邊緣群體都一樣，後來就決定把所有標籤，比如年輕人、北漂族、無家者都拿掉，讓大家感受我們沒有那麼不同」。

朱剛勇笑言，如果只有「相同」而沒有「差異」並不夠，人們可能會覺得「這個貧窮看起來還好，沒那麼慘。如果我們那麼像，為什麼還要關注，為什麼不關注我爸我媽？」所以第二個展區「聲名狼藉者的生活，聆聽背負汙名生活在邊緣的群體」中納入陳若軒及團隊的影音與文字創作《過了這裡，就是河堤。》，以及張羽儀的《友善的椅子》計劃。

朱剛勇續指，「非常多底層生活的人默默度過一生，不會被看見。被記錄下來的時刻，往往是不光彩、聲名狼藉的時刻」。陳若軒及團隊在《過了這裡，就是河堤。》中，記錄安康平價住宅被拆除，建造居住成本更高的「社會住宅」時，15名居民的拆遷歷程，表達在都市更新中，不是所有人都可以完整轉移，也有人前路未卜。

椅子把手阻平躺 成「權力的光」

至於張羽儀的《友善的椅子》計劃，是在反諷城市中的敵意建築（hostile architecture）。作品中有一張跟公園椅子同款的有靠背椅子，中間設了阻止別人平躺的把手，不止1個，張羽儀做了10個出來。藝術家又拍了一段影像，問人知不知道為什麼公園椅中間會有把手，大多數受訪者回答「讓老人家坐穩」、「疫情安全距離」等。朱剛勇說這個把手是「權力的光」，在公共空間中排除了無家者，希望觀眾看到這一點。

展覽的副題「轉運站」是個雙關：一是MoCA距離台北轉運站不到10分鐘步程，二為許多人北漂，目的也是扭轉運勢，尋找「好康」（好運）。向貧窮者學習行動聯盟近日撰文指出，無家者和貧窮者不是突然出現的，與社會結構和發展脈絡有關，例如萬華區在上世紀曾是台灣最大的輕工業區，也是批發市場、小吃攤檔密集地，不少人在這裏打拼，也有更弱勢的人趁機在這裏乞討、賣玉蘭花。

台灣常有窮人「不努力」和「沒希望」的輿論，但在貧北行動中，朱剛勇覺得合作過的弱勢社群等都富有創造力。設計系畢業的她，成為議題工作者後，學習放下對美感的要求，但仍常被貧窮、弱勢社群的作品感動，「放在美術館裏完全不為過，甚至我去美術館看展都會覺得，啊拜託，讓我們的作品進去吧，在白盒子裏面，燈光照下來，真的覺得這就是藝術」。

藝術界與倡議團體 彼此相連

她說藝術界和貧窮議題倡議團體像兩座島，但其實底下彼此相連，因為藝術創作離不開對現實的觀察和感受。只不過，在MoCA設展，她也重新挑選展出作品，放下大量倡議內容，採用更多以觀察為主的作品，「美術館裏面大家比較習慣這種作品」，最終得到美術館接受。她亦相信即使不把議題關鍵字亮出來，仍然能吸引人探究貧窮背後的紋理。

回看過去，曾被質疑和自我懷疑沒能讓貧窮者親身發聲，為弱勢社群貼「貧窮」標籤，朱剛勇憶述，事態在貧北第二屆開始有轉機。「有媽媽和無家者來看，講說『這樣的故事也可以被盛大展出，那我的故事不也可以，你要不要看看』，我們開始有更多人參與，也鼓勵他們自己來講故事，不是透過我們來說。」她建議，若讀者看完MoCA展仍覺不夠，可在10月再參加每年定期的貧北行動。

貧窮人的台北：轉運站

日期：即日至6月16日（周一休館）

時間：上午10:00至晚上6:00

地址：台北市大同區103長安西路39號台北當代藝術館

網址：pse.is/wotp2024moca

文：梁景鴻

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞