Friday Planner：回味舊時

誌傳媒出版的《香港職人》亦用上兩年時間以文字記錄喃嘸師、手雕麻將師、造船與修表師等25名職人的故事，近日於深水埗Parallel Space設置實體分享展示空間「中流砥柱」。現場可見革新設計的花牌、滿佈使用痕迹的喃嘸師道袍、電影道具玻璃樽，不妨藉語音導賞，細聽展覽物品背後的故事。

對傳統工藝感興趣，想看更多的還可以到香港史學會在石硤尾賽馬會創意藝術中心L0藝廊舉辦的「承傳手藝：欣賞裙褂展覽會」，展出40件從1930年代至今的裙褂，介紹裙褂源流、製褂工序、繡藝手法等。裙褂上除了常見有情長之意的龍鳳圖案，亦有新派的水晶Hello Kitty。「新浪潮」展區更有Barbie穿著迷你公仔裙褂，獨具匠心。

種種傳統工藝造就城市獨特的文化光景，趕在沒落前多關注，不要消失了才大呼可惜，就如「九龍皇帝」曾灶財的街頭塗鴉。即日起香港歌德學院與L+/Lucie Chang Fine Arts在歌德藝廊合辦「重新發現九龍皇帝」展覽，透過珍貴墨寶，可重新認識曾灶財的創作歷程及其文化價值。

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