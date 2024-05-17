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粵劇老倌羅家英 新編吸納新觀眾

【明報專訊】粵劇又名廣東大戲，早自明朝開始出現，獲聯合國教科文組織列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》。來自民間由下而上的藝術形式，如何與時並進吸納年輕新觀眾，一直是各類傳統經典藝術工作者努力求索的方向。近日於地鐵廣告燈箱見到改編法國劇作《大鼻子情聖》的宣傳，是大老倌羅家英和汪明荃的最新作，劇目更安排在首屆中華文化節上演，不啻是合適的時機察看香港粵劇發展在推陳出新及承傳上，正在做着什麼樣的努力，成果又如何。

年過七旬的羅家英自8歲跟隨父親學習粵劇功架，1950年代入行，1970年代已活躍於粵劇界，擔當文武生，至今不輟演出。他的著名作品有改編自莎劇《馬克白》的《英雄叛國》，還有改編劇作家何冀平的同名話劇《德齡與慈禧》，兩部粵劇多年來屢屢重演。

《大鼻子情聖》背景改「土木堡之變」

自從羅家英30多年前看過《大鼻子情聖》中譯本劇本，他一直想將故事改編成粵劇，但思前想後沒頭緒，直至想到明朝土木堡之變跟《大鼻子情聖》的法西戰爭背景相似，並參考1990年鄭少秋和米雪主演的舞台劇《美人如玉劍如虹》，才得到靈感。在土木堡之變，明英宗御駕親征瓦剌被擄，明室另立景泰帝，後瓦剌人未能攻入北京城便釋放明英宗，景泰帝軟禁明英宗繼續把持朝政，7年後明英宗奪門復辟。

羅家英筆下的《大鼻子情聖》，男主角朱不凡長有大鼻子，醜陋的他跟俊朗的兄弟朱翊豪同時愛上郡主徐綺珊。兩兄弟投身土木堡之變，戰場上朱不凡替朱翊豪寫情書予徐綺珊，後來朱翊豪戰死沙場，徐綺珊亦到庵中靜修，朱不凡定期探望。7年後奪門之變，朱不凡因支持景泰帝而遭追殺，負傷來到徐綺珊面前，徐綺珊請朱不凡讀信，才發現他能背誦情信，也明白他一直代為寫信及其情深，朱不凡表白後無憾而終。

多改編外國經典 「中國故事難超越」

自《英雄叛國》始，羅家英改編過《李爾王》成《李廣王》，又改編過《羅生門》成《修羅殿》，也有他改編版本的《蝴蝶夫人》。他專注於改編外國經典故事，全因覺得中國故事幾乎被前人盡用，很難超越，「唐滌生改編了很多明曲、元曲、南戲，他已經把它們改編得很漂亮、好看，例如《帝女花》、《紫釵記》、《蝶影紅梨記》、《牡丹亭驚夢》，這些中國名著已經被人拿了，我們再怎樣改編，你都是不能夠超過唐滌生」。

羅家英被外國經典牢牢吸引着，「看了莎士比亞，看到希臘的神話故事之後，你覺得他們那邊的故事更加令人心動，看完會害怕，咁都得？因為西方對於很多東西是破格的」。以《英雄叛國》為例，他飾演的主角是奸角，最終從城樓跌下身亡，女主角亦上吊亡；惟粵劇結尾多為大團圓結局，文武生和花旦多為忠角，「這些戲要（傳統粵劇）觀眾慢慢接受。但是做出來就有很多年輕人留意到、注意到，『咦，咩粵劇可以將𠵱啲戲改編成粵劇，咦，好夠膽，仲好有創作力』，他們會對粵劇有另外一種的看法」。

讀過《大鼻子情聖》都知道大鼻子有賦詩的才華，羅自言《大鼻子情聖》是最難寫一次，因最考驗文筆。他形容西方劇作以「文字和對白取勝」，但當改編成戲曲，他就要適度刪減情節，將多句對白濃縮成唱詞並押韻，且配合《大鼻子情聖》角色文謅謅的談吐，要求詩詞歌賦，「那些方面就是很難去處理」。他從前在上海買了一本節錄名句的天書，細分國家、天時、環境、家庭、愛情等範疇，「這些那麼有文學性的東西，在我的能力範圍是很難做到的。因為我才小學畢業，我不是讀中文大學去修中文，我不是這科的，那我就死補習了」。

羅家英在訪問中常自嘲「只有小學畢業」，但因「啲鬼佬係好嘢嘅」，數十年間身體力行改編外國經典成粵劇，為粵劇觀眾帶來新意。

《大鼻子情聖》

日期及時間：6月14至15日晚上7:30、6月16日下午2:30

地點：香港文化中心大劇院

票價：$220至$520

詳情：shorturl.at/ilmL6

文：嚴嘉栢

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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