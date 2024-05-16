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jewellery news：前衛尖刺首飾 演繹叛逆精神

【明報專訊】Pharrell Williams可說是現時全球炙手可熱的時尚潮人，由饒舌歌手到時尚達人再成為Louis Vuitton男裝創意總監，打破流行文化和高級時裝之間的界限。LVMH集團旗下的Tiffany & Co.剛發布全新的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列，找來Pharrell合作。他形容：「無形之水啟發我的創作靈感，這個系列取名Titan亦源自海神波塞頓，是亞特蘭提斯之王；而我成長的社區在美國維珍尼亞海灘，名字同樣叫『亞特蘭提斯』。」

系列中大膽前衛的尖刺結構取材自希臘海神波塞頓的三叉戟，體現勇敢、個性和力量，柔和圓弧的鏈節與尖銳的長矛形成對比。尖刺融入多款頸鏈、耳環、手鐲和戒指中，演繹叛逆的punk精神。系列以18K黃金或鈦金屬鑄造，備有全金屬和鑲鑽款式，鑽石以倒鑲手法固定，將傳統上隱藏於鑲座內的鑽石亭部展露在外，釋放璀璨光芒，內歛啞黑色調的鈦金屬亦有別於傳統珠寶設計。Pharrell亦特別解釋，他特意選用黑色的鈦金屬，令設計切實地體現黑之美感。

Titan系列5月起率先在品牌美國網站和紐約市的The Landmark旗艦店獨家發售，下個月將正式登陸全球品牌專門店和網站，據聞今次登場的只是系列第一浪，更多設計將會陸續有來，粉絲們可要密切留意。●

查詢：https://www.tiffany.com

文：張曉冬

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