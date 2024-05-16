jewellery news：前衛尖刺首飾 演繹叛逆精神

系列中大膽前衛的尖刺結構取材自希臘海神波塞頓的三叉戟，體現勇敢、個性和力量，柔和圓弧的鏈節與尖銳的長矛形成對比。尖刺融入多款頸鏈、耳環、手鐲和戒指中，演繹叛逆的punk精神。系列以18K黃金或鈦金屬鑄造，備有全金屬和鑲鑽款式，鑽石以倒鑲手法固定，將傳統上隱藏於鑲座內的鑽石亭部展露在外，釋放璀璨光芒，內歛啞黑色調的鈦金屬亦有別於傳統珠寶設計。Pharrell亦特別解釋，他特意選用黑色的鈦金屬，令設計切實地體現黑之美感。

Titan系列5月起率先在品牌美國網站和紐約市的The Landmark旗艦店獨家發售，下個月將正式登陸全球品牌專門店和網站，據聞今次登場的只是系列第一浪，更多設計將會陸續有來，粉絲們可要密切留意。●

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文：張曉冬