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beauty：芳香氣息 讓人放鬆 玫瑰萃取 護膚抗氧

【明報專訊】很多女士都喜歡象徵愛情的玫瑰，其香氣令人陶醉。除了浪漫的象徵意義外，玫瑰萃取中還具有多種美容功效，尤其嬌矜的「五月玫瑰」，更在護膚品中被廣泛應用！

5月是春季過渡到夏季的時候，許多種類的花朵開始盛開，給人們帶來美麗的景象和芳香的氣息。當中的「五月玫瑰」，更只會在這個月份開花，其花期只有短短2周。由於花朵會受猛烈陽光照射而損毀，故盛開中的5月玫瑰必須在日出前以100%手工採摘，因而尤其珍貴。

花瓣蘊含維他命C和抗氧精華

要數美妝界的經典5月玫瑰產品，相信天然護膚品牌Chantecaille的5月玫瑰花妍露是其一。品牌創辦人Sylvie Chantecaille於25年前已發現盛開的5月玫瑰，其花瓣內蘊含豐富維他命C和抗氧精華，因而啟發她研製出具天然玫瑰精油香氣和護膚功效的5月玫瑰花妍露，隨後亦以此作為其他護膚系列的王牌成分。既然5月玫瑰如此矜罕，為什麼美妝界依然有不少玫瑰成分的護膚品？事實上，玫瑰的歷史源遠流長，品種也超過100種，除了5月玫瑰外，市面上不少以自然成分為賣點的護膚品，都會以不同品種的玫瑰為主要成分，例如據稱具有保濕、美白和修護功效的大馬士革玫瑰。畢竟5月玫瑰實在相當珍稀，無法供應給全球各大美妝品牌的需求。

保濕鎖水 滋潤乾燥皮膚

玫瑰作為天然成分，有着許多優點。玫瑰中的維他命C據稱是很有效的抗氧化劑，能有效抵抗和延緩皮膚老化問題；而除了抗衰老外，玫瑰據指還有保濕鎖水、滋潤乾燥皮膚，有助抑制皮膚分泌過多的油脂，達到收斂和緊致毛孔的效用，改善毛孔粗大，同時它據稱有抗菌消炎的作用，對於油性或容易長痘痘的皮膚類型來說，非常有幫助；而且玫瑰的花香，亦能讓人感到放鬆。

先塗耳後手臂作敏感測試

然而，使用含有玫瑰成分的產品亦有一些缺點，雖然玫瑰被視為溫和且無害的天然護膚成分，但若對玫瑰提取物過敏的話，使用玫瑰成分產品有可能刺激皮膚和引致敏感，因此首次使用含有玫瑰成分的產品前，建議先作皮膚敏感測試，例如在耳後或手臂內側小面積塗抹產品。每個人的皮膚狀况也有不同，建議使用前諮詢專業皮膚科醫生的意見。順帶一提，提取和生產玫瑰油需要大量的玫瑰花瓣（超過30,000朵花瓣才能生產一盎司的玫瑰油），所以含有玫瑰成分的護膚品，可能會比其他產品更昂貴。●

查詢：Beyorg Beauty 2882 5218 （ifc店）

Caudalie 2831 8937（Sogo銅鑼灣專櫃）

Chantecaille 2856 2889（K11 MUSEA店）

Dior Beauty 2987 8233（K11 MUSEA店）

Laura Mercier 2661 5686（APM店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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