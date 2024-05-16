showcase：從經典汲取養分 構建未來服飾典藏

Kim Jones自2018年3月入主Dior Men為藝術總監，轉眼已經6年，此前他曾效力多個品牌，包括Alfred Dunhill和獲得極大迴響的Louis Vuitton男裝。不過似乎沒有一個品牌如Dior Men那樣，能讓他從品牌創辦人Christian Dior和歷任創意總監中得到大量的啟發。

在Dior Men的2024秋季系列，Kim Jones從Christian Dior和Yves Saint Laurent兩位前輩的作品中汲取靈感，並將過去、現在與未來融會一起。他解釋：「新系列帶點裝飾藝術的流麗筆觸，猶如從過去窺見未來。醉生夢死的『糜爛』快感——特別是穿搭帶來的快感，亦是系列的精髓。系列要表達的是以從容不迫的姿勢，做到精簡練達的效果。說到底，系列的重點是精裁工藝。我們從品牌昔日經典中汲取了許多養分，我自己亦累積了不少舊作可供重溫。兩者相加，使新作更添一份不經意的優雅氣度。此舉的重點不在於回顧過去，而是要將技術帶進未來——這是一個有關未來典藏庫的概念。」

西裝作為重要表達媒介

系列以裝飾藝術的手法，從過去想像未來。Kim Jones借鑑Dior典藏資料庫中的昔日造型和象徵符號，並以西裝作為最重要的表達媒介。輕靈流麗的西裝，伴隨日與夜的輪替，化身成一個又一個混搭的造型。系列的西裝衣領種類繁多，包括主要出現於禮服的絲瓜領，以及較常見的劍領和關刀領。修長的設計融入了睡袍的輕柔飄逸；還有Kim Jones上任後首次為Dior Men構思的寬鬆「三件頭」西裝，配襯剪裁合身的短褲，令傳統正裝散發漫不經心的不羈意象。其他細節包括Mr. Christian Dior為1952年秋冬系列設計的Pépite連身裙上的條紋刺繡，以及將Yves Saint Laurent的1958年春夏季Jazz造型的花卉刺繡，綻放於寬鬆的恤衫之上。系列大量運用領帶，靈感源自Yves Saint Laurent為1958年春夏季構思的Trapèze系列。配飾方面，鞋履混合各個類型的元素，主打的一款綢緞拖鞋融合駕駛鞋結構，造型如loafer和運動鞋的結合。袋款則以實用為先，刻意採用典雅溫文的造型，用料有手感柔軟的皮革以及質感強烈的技術布料，帶來另類奢華格調。Kim Jones的每種手法皆旨在從傳統和當代的角度，探索及拓展男裝工藝的概念，為系列注入一種時尚的睿智。●

文：溫兆明

模特兒：Kai Ning（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：鞋履手袋低調優雅

鞋履手袋在男裝系列裏變得愈來愈重要，無論在設計理念或是商業的考慮，其重要程度與女裝的鞋袋不相伯仲，這現象從Dior Men今個秋季系列亦可見一斑。

Kim Jones今季特別為鞋履手袋構思全新的皮革面料，表面壓印上兩個版本的Dior Oblique圖案，一個是小型皮具選用上的原版比例圖案，另一個是男裝袋款上的特大圖案。面料以獨特的壓紋技術加工，以萬有引力為靈感，締造精巧細緻的構圖，因而命名為Dior Gravity。面料呈現獨特的粒紋，效果細緻且觸感柔軟，備有米色、黑色和卡其色。一系列皮具產品包括郵差袋、旅行袋、皮帶、卡片套，以及B33和B27運動鞋，效果低調優雅。●

查詢：Dior Men 2162 8008 （置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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